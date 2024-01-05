5 Camilan Nonton Film Favorit Bareng Keluarga, Kopi Jangan Sampai Skip

AGAR suasana semakin seru, Anda butuh camilan nonton film yang enak dan lezat. Tak perlu mahal, yang penting enak, punya kandungan gizi dan baik untuk kesehatan.

Camilan atau yang disebut juga kudapan adalah makanan dalam porsi kecil yang dimakan di antara dua waktu makan. Sayangnya, banyak orang menganggap bahwa camilan adalah penyebab obesitas. padahal , camilan berfungsi untuk menjaga metabolisme tubuh selama jeda menuju jam makan besar.

Seiring perjalanan waktu, camilan kini kerap dijadikan sebagai makanan untuk menemani kegiatan seperti nonton film hingga hangout bareng teman.

Nah, buat yang ingin cari kudapan lezat, berikut rekomendasi camilan yang cocok jadi teman nonton bersama keluarga atau teman:

Camilan Nonton Film

1. Es Krim

Es krim adalah camilan yang cocok nonton film bersama keluarga. Rasanya yang manis dan kandungan susu lezat tak hanya mengenyangkan. Tubuh jadi sehat dan memberi asupan lemak yang baik selama tidak berlebihan.

2. Kacang

Banyak sekali kacang camilan yang bisa menemani nonton film favorit bersama teman dan keluarga. Kacang-kacangan termasuk sumber nutrisi alami yang tersedia dalam bentuk praktis. Sebutir kacang mengandung berbagai gizi seperti protein, vitamin, dan mineral yang baik bagi tubuh. Apa jenis kacang sehat yang baik untuk jadi camilan sehari-hari?

3. Kopi

Tak seru rasanya nonton film tanpa ngopi. Seperti diketahui, kopi sangat digemari di Indonesia. Tak hanya original, berbagai olahan minuman kopi kekinian menjadi konsumsi sehari-hari, termasuk saat nonton film maupun acara TV.

4. Collagen Drink

Minuman yang satu ini sejatinya menyehatkan. Collagen drink atau minuman kolagen adalah minuman atau suplemen yang mengandung kolagen dari berbagai sumber seperti buah-buahan, ikan, daging sapi atau ayam.

Kolagen adalah komponen kunci untuk kesehatan kulit, tulang, otot, dan bagian tubuh lainnya. Besarnya manfaat kolagen memicu banyak produsen menciptakan collagen drink terbaik.