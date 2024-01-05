5 Cara Mencuci Tangan yang Benar, Tubuh Sehat Bebas Kuman

JANGAN anggap sepele kuman yang menempel di tangan. Bila Anda tidak tahu cara mencuci tangan yang benar, kuman akan menjadi momok yang membahayakan kesehatan.

Mencuci tangan menjadi salah satu kebiasaan hidup sehat. Lebih baik jika Anda menggunakan sabun pencuci tangan. Lakukan secara rutin, termasuk sebelum dan setelah makan.

Selanjutnya, kamu bisa mengikuti langkah berikut ini:

Cara Mencuci Tangan yang Benar

1. Pertama harus Anda lakukan adalah meratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan secara bersamaan. Selanjutnya, gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan, lalu ke sela jari. Lakukan ergantian dengan sisi tangan lainnya.

2. Gosok kedua telapak tangan dengan posisi jari yang saling bertautan. Genggam ibu jari tangan tangan dengan tangan kiri dan gosok dalam posisi memutar. Lakukan bergantian dengan sisi tangan lainnya.

3. Berikutnya, gosok bagian ujung jari tangan kanan dengan tangan kiri. Bersihkan juga bagian kuku secara bergantian dengan sisi tangan lainnya.

4. Basuh seluruh tangan dengan air mengalir sampai bersih. Jangan lupa gosok pula sela-sela jari dengan posisi jari saling bertautan.

5. Terakhir, setelah selesai, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu.

Manfaat Mencuci Tangan

Berbagai studi medis menyebut tentang manfaat mencuci tangan bagi kesehatan. Bila dilakukan dengan benar, mencuci tangan dapat mencegah beragama penyakit.

Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer lebih efektif untuk menghilangkan bakteri yang berpotensi berasal dari feses, ketimbang mencuci tangan dengan air saja. Membersihkan tangan dengan sabun bisa mencegah penularan penyakit diare, infeksi bakteri E.coli, sakit tenggorokan, hepatitis A, pilek, ISPA, Covid-19 hingga cacingan.

Mencuci tangan mampu membersihkan kotoran dan merontokkan kuman pada tangan. Kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan bila kita tidak mencuci tangan.

Tak hanya kuman, mencuci dengan sabun maupun hand sanitizer akan mengeluarkan sel-sel virus dari tangan dan membilasnya dengan air akan menghilangkan virus serta mencegah potensi resistensi antimikroba.

(Martin Bagya Kertiyasa)