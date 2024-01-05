4 Zodiak Lebih Senang Dikejar daripada Mengejar saat Pedekate

SEBELUM menjalin hubungan dengan seseorang, biasanya kita melakukan pendekatan dengan pasangan. Tentu bagi sebagian orang, masa pendekatan adalah masa yang paling indah.

Jika ada sebagian yang tak ragu untuk mengejar calon pasangannya, ada beberapa juga yang lebih senang menjadi pihak yang dikejar-kejar. Menariknya, karakter seperti ini sedikit banyak bisa dilihat dari tanda zodiak.

Apa saja tanda zodiak dengan karakter yang justru lebih senang dikejar. Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (7/1/2024) berikut uraian singkatnya.

1. Gemini: Para Gemini ini akan menyukai pasangannya jika mereka mendekati dirinya duluan dengan cara yang tidak biasa atau dengan hal unik. Terutama pada saat berkencan, orang-orang Gemini senang diberikan kejutan tak terduga yang menandakan bahwa orang ersebut memang benar menyayanginya.

2. Cancer: Alasan mengapa pemilik zodiak ini senang dikejar, karena para Cancer akan merasa puas dalam suatu hubungan jika diberikan perhatian yang sangat besar. Mereka sangat menghargai pasangannya, maka dari itu si Cancer selalu mengekspresikan emosi dirinya dengan cara yang lugas. Inilah kenapa lebih suka dikejar daripada mengejar.

