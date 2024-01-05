Awas Salah Membersihkan Bedcover, Ini 4 Tipsnya yang Benar Loh

BANYAK orang yang ternyata belum paham saat membersihkan bedcover. Sebab mereka merasa kalau bedcover dicuci akan merusak bagian dalamnya. Lantas sebenarnya apakah bedcover perlu dicuci atau cukup dibersihkan saja?

Ternyata bedcover juga perlu dicuci lho untuk tetap bersih dari segala noda yang menempel. Bagi Anda yang masih bingung cara mencuci bedcover, MNC Portal akan membagikannya. Berikut cara mencuci bedcover yang benar, seperti dilansir dari YouTube Nyonya Laundry.

Cek noda

Sebelum mencuci pastikan Anda mengecek seluruh bedcover yang ada nodanya. Kalau ada noda, Anda bisa bersihkan dulu dengan air sabun lalu disikat secara perlahan.

Kenapa sih nggak langsung dibersihkan di mesin cuci saja? Karena kalau noda, biasanya sulit bersih hanya dengan mesin cuci. Jadi harus dibersihkan secara manual.

Cuci dengan mesin cuci

Setelah noda di bedcover bersih, Anda bisa langsung masukkan bedcover ke dalam mesin cuci. Jangan lupa tambahkan deterjen sesuai takaran. Kemudian diamkan hingga proses mencuci selesai.