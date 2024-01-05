Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kalender Tahun 2024 Sama dengan 1996, Netizen Khawatir Tragedi Lama Terulang

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |23:30 WIB
Kalender Tahun 2024 Sama dengan 1996, Netizen Khawatir Tragedi Lama Terulang
Kesamaan kalender 2024 dan 1996, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

TAHUN 2024 yang berlangsung saat ini dipastikan sangat unik. Pasalnya kalender tahun 2024 ternyata memiliki kemiripan dengan kalender tahun 1996.

Ya, setelah dicek langsung oleh MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2024) ini, kedua kalender baik untuk tahun 2024 dan 1996 memiliki kemiripan dari segi tanggal dan hari. Bahkan tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun kabisat.

Dikutip dari Times of India, Profesor Matematika, KV Narayana, memastikan kalender pada tahun 2024 memang memiliki kesamaan dengan kalender tahun 1996.

 BACA JUGA:

"Tahun kabisat mempunyai 366 hari, bukan 365 hari seperti biasanya. Tahun kabisat terjadi karena panjang satu tahun sebenarnya adalah 365,25 hari,” ujar Profesor KV Narayana.

“Tahun kabisat terjadi sekali dalam empat tahun, dan tahun yang terlihat empat kali (misalnya 2024) akan memiliki 366 hari. Hari ekstra ini ditambahkan ke kalender di bulan Februari," sambungnya.

 BACA JUGA:

Kesamaan itu justru membuat warganet Indonesia di platform sosial media X khawatir. Dari cuitan yang ada, sebagian netizen merasa was-was kesamaan kalender antara 2024 dan 1996 akan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang sama.

