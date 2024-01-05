Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Jago Merencanakan Kencan, Nomor 1 Si Taurus!

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:00 WIB
4 Zodiak Jago Merencanakan Kencan, Nomor 1 Si Taurus!
Zodiak jago rencanakan kencan, (Foto: Senivpetro/Freepik)
KENCAN bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi sebuah momen romansa dengan pasangan. Dalam perencanaan suatu kencan dibutuhkan pemikiran, kreativitas, dan kepekaan terhadap keinginan pasangan. Namun, tidak semua orang ahli dalam merencanakannya.

Nah, berdasarkan zodiak beberapa orang ternyata memiliki bakat luar biasa dalam merencanakan kencan yang tak terlupakan. Dilansir dari Bustle, Sabtu (6/1/2024) berikut empat zodiak yang ahli dalam merencanakan kencan.

1. Taurus: Orang dengan zodiak ini dikenal setia, ahli dalam merencanakan kencan yang memanjakan pasangannya.

Si Taurus memiliki pemahaman mendalam tentang kesenangan dan tahu persis aktivitas, hidangan, dan kejutan yang membuat malam kencan menjadi luar biasa.

