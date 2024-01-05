Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Terkenal Paling Pelit, Barang hingga Kikir Perhatian

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |12:00 WIB
5 Zodiak Terkenal Paling Pelit, Barang hingga Kikir Perhatian
Zodiak terkenal pelit, (Foto: Freepik)
A
A
A

KETIKA membicarakan sifat pelit, mungkin yang pertama terlintas dalam pikiran adalah sejauh mana seseorang mau memberi atau membelanjakan uang. Padahal pelit tak melulu soal uang, karena bisa hadir dalam berbagai bentuk.

Contohnya, apakah Anda pernah bertemu seseorang yang sangat pelit dengan waktu, perhatian, atau bahkan pujian? Nah, menurut astrologi, karakter seperti ini bisa dipengaruhi oleh tanda zodiak yang dimiliki, bisa mempengaruhi kecenderungan seseorang menjadi pelit.

Setiap zodiak memiliki caranya sendiri dalam menunjukkan sifat kikir mereka. Melansir dari Yourtango, Sabtu (6/1/2024) berikut lima zodiak yang terkenal paling pelit.

1. Aries: Aries dikenal karena kurangnya kesabaran, dan mereka tidak mau menyia-nyiakannya untuk situasi atau orang yang tidak pantas mendapatkannya. Meski pun tetap bersedia membantu, tapi jika merasa membuang-buang waktu mereka, hubungan personal seperti persahabatan bisa diakhiri oleh para Aries.

2. Taurus: Para Taurus dikatakan pelit ketika harus berbagi barang-barang pribadi mereka, apalagi yang diperoleh dengan kerja keras. Meminjam barang dari si Taurus memang tidak mudah, karena mereka sangat memperhatikan kepemilikannya.

Halaman:
1 2
      
