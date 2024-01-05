Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Seseorang Sulit Lepas dari Jerat Narkoba Seperti Ibra Azhari

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:00 WIB
5 Alasan Seseorang Sulit Lepas dari Jerat Narkoba Seperti Ibra Azhari
Ibra Azhari ditangkap atas kasus narkoba ke-6 kalinya, (Foto: Ady/Okezone)
A
A
A

IBRA Azhari kembali diamankan polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu. Penangkapan ini merupakan yang ke-6 kalinya bagi kakak dari Ayu Azhari itu, sejak 23 tahun lalu.

Kasus seperti Ibra, sayangnya memang umum terjadi di lingkungan masyarakat, ketika beberapa pengguna narkoba tidak pernah berhasil pulih dari kecanduannya. Terus-terusan terjerumus hingga berurusan dengan hukum berulang kali, hingga kedua, ketiga, atau bahkan keenam kali seperti Ibra.

Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang sulit lepas dari jerat narkoba? Berikut lima alasannya, sebagaimana diwarta dari Rehab UK, Jumat (5/1/2024)

1. Bersamaan gangguan kesehatan mental: Diagnosis ganda mengacu pada situasi di mana seseorang menghadapi sesuatu, seperti depresi yang tidak diobati atau kecemasan kronis bersamaan dengan kecanduannya. Orang-orang yang berada dalam situasi ini dapat terjebak dalam lingkaran setan, masalah kesehatan mental mereka tidak bisa ditangani dengan baik karena penyalahgunaan zat, melakukan pengobatan sendiri dengan tak mau stop mengonsumsi alkohol atau obat-obatan.

Banyak juga orang yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki diagnosis ganda dan hal inilah yang menghambat pemulihan dirinya. Individu dalam posisi ini dapat pulih dengan bantuan pengobatan diagnosis ganda dimana kedua kondisi tersebut ditangani secara bersamaan.

2.Tidak berkomitmen untuk pulih : Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena orang tersebut masih menyimpan harapan, suatu hari nanti bisa kembali menggunakan narkoba lagi dengan aman. Hanya dengan diri sendiri yang mampu berkomitmen 100 persen terhadap pemulihan lah, baru ada peluang nyata untuk terbebas dari kecanduan narkoba.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/612/3134376/berkaca_dari_kasus_fachri_albar_ini_dampak_penggunaan_narkoba_bagi_keluarga-4WcE_large.jpg
Berkaca dari Kasus Fachri Albar, Ini Dampak Penggunaan Narkoba bagi Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115421/10_fakta_menarik_dan_profil_fariz_rm_ditangkap_4_kali_terkait_narkoba-d8BC_large.jpg
10 Fakta Menarik dan Profil Fariz RM, Ditangkap 4 Kali Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/612/3006938/profil-epy-kusnandar-bos-preman-yang-ditangkap-polisi-terkait-kasus-narkoba-tFBuKU8Q6m.jpg
Profil Epy Kusnandar, Bos Preman yang Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/2999843/berkaca-dari-kasus-selebgram-chandrika-chika-ini-5-pemicu-anak-muda-terjerat-narkoba-EzGFea5hb3.jpg
Berkaca dari Kasus Selebgram Chandrika Chika, Ini 5 Pemicu Anak Muda Terjerat Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/612/2851241/6-potret-bobby-joseph-aktor-ganteng-yang-ditangkap-gegara-narkoba-tembakau-sintetis-Adiq0lIjY1.jpg
6 Potret Bobby Joseph, Aktor Ganteng yang Ditangkap Gegara Narkoba Tembakau Sintetis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/14/612/2611287/usia-berapa-orang-rentan-terpapar-narkoba-6JdA6nxs2V.jpg
Usia Berapa Orang Rentan Terpapar Narkoba?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement