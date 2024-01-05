Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Glowing dan Fresh! Ini 5 Cara Memakai Masker Wajah yang Benar

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:20 WIB
Glowing dan Fresh! Ini 5 Cara Memakai Masker Wajah yang Benar
MASIH banyak kesalahan dalam cara memakai masker wajah. Meski kesalahan kecil, akibatnya fatal jika dilakukan berulang-ulang.

 

Kesalahan tersebut misalnya, tidak membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum memakai masker. Akibatnya, bahan aktif masker tidak bisa bekerja hingga pori-pori kulit wajah.

 

Untuk menghindari berbagai kesalahan, simak cara memakai masker wajah berikut ini.

 

Cara Memakai Masker Wajah

1. Bersihkan Wajah

Mencuci muka terlebih dulu sebelum pakai masker sering diabaikan. Padahal, fungsi masker ini untuk merawat dan perlu lapisan kulit yang bersih tanpa ada sisa makeup atau kotoran. Kulit wajah yang sudah dibersihkan terlebih dulu akan lebih siap menerima bahan aktif dari masker supaya bekerja maksimal tanpa ada pori-pori yang tersumbat.

 

Membersihkan wajah bisa dengan susu pembersih (milk cleanser) atau sabun muka (facial wash).

 

2. Sesuaikan Kondisi Kulit

Cara memakai masker wajah yang benar selanjutnya harus menyesuaikan kondisi kulit. Masker untuk kulit berjerawat akan berbeda kandungannya dengan tipe kulit kering, normal, atau sensitif.

 

Bagian ini penting supaya hasil akhir setelah memakai masker sesuai harapan. Salah satunya menggunakan masker khusus jerawat yang bisa membantu mengurangi kemerahan.

 

Untuk bentuk masker itu sendiri beragam, ada yang clay mask, wash off, peel off, bubuk (powder), sheet mask, gel, krim atau masker alami D.I.Y.

 

3. Jangan Terlalu Lama Menggunakan Masker

Idealnya, memakai masker sekitar 10-30 menit, kecuali jenis sleep mask atau overnight mask yang bisa Anda bawa tidur semalaman. Meski ada anjuran pakai di setiap label kemasan masker wajah, kemungkinan Anda berpikir memakainya lebih baik lama supaya menyerap sempurna.

 

Hal itu sebaiknya jangan dilakukan. Terlalu lama memakai masker justru membuat kulit wajah kering karena kelembapan alami kulit ikut diserap.

Telusuri berita women lainnya
