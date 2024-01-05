Ngeri, Cacing Jumbo Keluar dari Perut Lansia saat Operasi Tumor

PROSES prosedur pengambilan tumor dari tubuh seorang lansia asal China berusia 70 tahun viral di media sosial. Pasalnya saat dokter melakukan pembedahan, sejumlah cacing berukuran jumbo keluar dari perut pasien.

Dalam tangkapan layar video yang dibagikan oleh sang dokter, terlihat cacing hati berwarna coklat menggeliat keluar dari perut pasien. Dokter yang melakukan tindakan operasi pun terkejut melihat pemandangan yang tak biasa itu.

Melansir Live Science, Jumat (5/1/2024), proses operasi semula bertujuan untuk mengangkat tumor di tubuh pasien guna mengobati kanker usus besar yang diidap. Namun malah tiba-tiba muncul lima cacing parasit besar dari perut sang pasien.

Cacing-cacing tersebut keluar dari area empedu, tepatnya di saluran penghubung yang digunakan tubuh untuk memproduksi, menyimpan dan mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu pencernaan lemak.

Jika tidak diobati, parasit ini dapat menghabiskan sisa hidupnya di dalam tubuh, terkadang hidup hingga 30 tahun dan menyebabkan gejala serius, Mulai dari pembesaran hati, hingga malnutrisi. Dokter biasanya mendiagnosis infeksi C. sinensis setelah mengidentifikasi telur parasit pada tinja pasien.