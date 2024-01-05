Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ngeri, Cacing Jumbo Keluar dari Perut Lansia saat Operasi Tumor

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |09:00 WIB
Ngeri, Cacing Jumbo Keluar dari Perut Lansia saat Operasi Tumor
Cacing parasit dari usus, (Foto: The New Englang Journal of Medicine 2023)
A
A
A

PROSES prosedur pengambilan tumor dari tubuh seorang lansia asal China berusia 70 tahun viral di media sosial. Pasalnya saat dokter melakukan pembedahan, sejumlah cacing berukuran jumbo keluar dari perut pasien.

Dalam tangkapan layar video yang dibagikan oleh sang dokter, terlihat cacing hati berwarna coklat menggeliat keluar dari perut pasien. Dokter yang melakukan tindakan operasi pun terkejut melihat pemandangan yang tak biasa itu.

 BACA JUGA:

Melansir Live Science, Jumat (5/1/2024), proses operasi semula bertujuan untuk mengangkat tumor di tubuh pasien guna mengobati kanker usus besar yang diidap. Namun malah tiba-tiba muncul lima cacing parasit besar dari perut sang pasien.

 BACA JUGA:

Cacing-cacing tersebut keluar dari area empedu, tepatnya di saluran penghubung yang digunakan tubuh untuk memproduksi, menyimpan dan mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu pencernaan lemak.

Jika tidak diobati, parasit ini dapat menghabiskan sisa hidupnya di dalam tubuh, terkadang hidup hingga 30 tahun dan menyebabkan gejala serius, Mulai dari pembesaran hati, hingga malnutrisi. Dokter biasanya mendiagnosis infeksi C. sinensis setelah mengidentifikasi telur parasit pada tinja pasien.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163992/sendi-RD6a_large.jpg
Operasi Penggantian Sendi Lutut dengan Robot TKR, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056613/telerobotic-surgery-telah-hadir-di-indonesia-metode-bedah-jarak-jauh-gunakan-teknologi-robotik-dEqKhCzJhR.JPG
Telerobotic Surgery Telah Hadir di Indonesia, Metode Bedah Jarak Jauh Gunakan Teknologi Robotik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/481/3046341/misi-operasi-bedah-jantung-tahap-ketiga-dimulai-tangani-pasien-di-rs-adam-malik-22xFdfCboH.jpg
Misi Operasi Bedah Jantung Tahap Ketiga Dimulai, Tangani Pasien di RS Adam Malik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042420/canggih-rs-dr-moewardi-solo-siapkan-layanan-pembedahan-dengan-robot-iZKWs132C2.jpg
Canggih, RS dr Moewardi Solo Siapkan Layanan Pembedahan dengan Robot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/481/3035184/wanita-ini-kaget-video-operasi-payudara-nya-ditemukan-di-internet-1iX6rtcHsM.jpg
Wanita Ini Kaget Video Operasi Payudara-nya Ditemukan di Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/481/3031536/sule-sebut-alasan-rizky-febian-operasi-hidung-ini-penyebabnya-cWEFNvLInC.jpg
Sule Sebut Alasan Rizky Febian Operasi Hidung, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement