Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menanggulangi Penularan Virus Polio, Bisa Sebabkan Lumpuh Layu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:00 WIB
Cara Menanggulangi Penularan Virus Polio, Bisa Sebabkan Lumpuh Layu
Cara mencegah virus polio. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS lumpuh layu akut akibat Virus Polio sangat mengkhawatirkan. Meski demikian, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan polio merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Virus Polio dapat menular melalui air yang terkontaminasi dengan tinja yang mengandung Virus Polio. Beberapa faktor risiko terjadinya penularan Virus Polio adalah rendahnya cakupan Imunisasi Polio.

“Kondisi kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih yang kurang baik seperti Buang Air Besar (BAB) sembarangan baik itu di sungai ataupun pada sumber air yang juga digunakan pada kehidupan sehari-hari,” kata dr Maxi, dalam keterangan resminya, Jumat 5 Januari 2023.

Lebih lanjut dr Maxi mengatakan Virus Polio tersebut masuk ke dalam tubuh anak yang belum mendapatkan imunisasi polio atau imunisasi polionya tidak lengkap, virus akan sangat mudah berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Akibatnya virus menyerang sistem saraf anak sehingga menyebabkan kelumpuhan.

Vaksin Polio

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/481/3071125/polio-X1xv_large.jpg
Wabah Polio Serang Warga Gaza, Ditemukan dari Air Limbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/481/3065957/kemenkes-pastikan-anak-indonesia-dapat-2-dosis-imunisasi-saat-pin-polio-5jvDj849Oy.jpg
Kemenkes Pastikan Anak Indonesia Dapat 2 Dosis Imunisasi saat PIN Polio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/481/3038337/bolehkan-anak-berkebutuhan-khusus-diberikan-imunisasi-tetes-ini-kata-dokter-5t7CK1pIu5.jpg
Bolehkan Anak Berkebutuhan Khusus Diberikan Imunisasi Tetes? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973903/putaran-kedua-sub-pin-polio-44-7-persen-anak-sudah-diimunisasi-8SoDkwmqrI.jpg
Putaran Kedua Sub PIN Polio, 44,7 Persen Anak Sudah Diimunisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/481/2961251/siti-atikoh-ingatkan-pentingnya-mencegah-polio-r1vIPBINJo.jpg
Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Mencegah Polio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/481/2957584/hari-keempat-sub-pin-polio-sudah-melebihi-target-yang-diharapkan-tembus-6-5-juta-anak-GVZACOoVZS.jpg
Hari Keempat Sub PIN Polio Sudah Melebihi Target yang Diharapkan, Tembus 6,5 Juta Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement