Cara Menanggulangi Penularan Virus Polio, Bisa Sebabkan Lumpuh Layu

KASUS lumpuh layu akut akibat Virus Polio sangat mengkhawatirkan. Meski demikian, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan polio merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Virus Polio dapat menular melalui air yang terkontaminasi dengan tinja yang mengandung Virus Polio. Beberapa faktor risiko terjadinya penularan Virus Polio adalah rendahnya cakupan Imunisasi Polio.

“Kondisi kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih yang kurang baik seperti Buang Air Besar (BAB) sembarangan baik itu di sungai ataupun pada sumber air yang juga digunakan pada kehidupan sehari-hari,” kata dr Maxi, dalam keterangan resminya, Jumat 5 Januari 2023.

Lebih lanjut dr Maxi mengatakan Virus Polio tersebut masuk ke dalam tubuh anak yang belum mendapatkan imunisasi polio atau imunisasi polionya tidak lengkap, virus akan sangat mudah berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Akibatnya virus menyerang sistem saraf anak sehingga menyebabkan kelumpuhan.