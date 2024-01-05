Sering Alami Pegal di Leher? Ini Tips Menghilangkannya

PERNAHKAH Anda merasakan pegal dan tidak nyaman di sekitar leher hingga pundak? Hal ini umum terjadi dan sering kali mengganggu aktivitas.

Rasa pegal atau sakit pada leher pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Postur tubuh yang buruk, baik karena membungkuk di depan komputer atau membungkuk di atas meja kerja membuat otot leher menjadi tegang. Namun tak perlu khawatir, ada beberapa cara ampuh yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada leher.

Seperti apa cara jitu menghilangkan pegal dan nyeri yang berada di sekitaran leher? Beriku informasinya dilansir kanal YouTube, The Indo Physio, Sabtu (6/1/2024).

1. Berposisi Tegak

Rasa pegal pada leger sering terjadi karena Anda menunduk terlalu lama. Bisa jadi lantaran bermain ponsel atau menggunakan kompeter. Hal ini jelas membuat leher Anda terasa tegang. Untuk itu, coba untuk membenarkan posisi tubuh Anda menjadi tegak. Baik posisi tubuh maupun posisi kepala.