Sering Konsumsi Kopi Setiap Hari? Ini Dampaknya bagi Kesehatan

KEBIASAAN minum kopi sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang nikmat, kopi dianggap bisa memberikan energi hingga menghilangkan rasa kantuk karena kandungan kafeinnya.

Tak heran, banyak orang memutuskan meminun kopi setiap hari. Namun, perlu diketahui bahwa ada dampak yang terjadi jika mengonsumsi minuman berkafein ini.

Dilansir EatWell, Jumat (5/1/2024), kopi tidak buruk untuk dikonsumsi setiap hari. Bahkan, mengonsumsi kopi sebenarnya terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan asal sesuai takaran yakni tak lebih dari 3-4 gelas per hari.

Lantas, seperti apa dampak kesehatannya bila mengonsumsi kopi setiap hari? Berikut informasinya dilansir kanal YouTube, Saddam Ismail dan EatWell, Jumat (5/1/2024).

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat pertama ialah menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi kopi dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke.

Menurut sebuah penelitian tahun 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, kebiasaan mengonsumsi 3 hingga 5 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 15 persen.

2. Mengurangi Risiko Penyakit Alzheimer

Tidak hanya kafein, kopi juga mengandung sejumlah senyawa polifenol bioaktif yang dapat mendukung aspek kesehatan tertentu, termasuk kesehatan otak.

Beberapa bukti yang diterbitkan pada 2021 di International Journal of Molecular Sciences menunjukkan bahwa konsumsi kopi mungkin berkorelasi dengan penurunan risiko pengembangan beberapa kondisi neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan demensia.

3. Meningkatkan Suasana Hati

Kafein pada kopi rupanya tak hanya menambah energi, tapi juga meningkatkan suasana hati. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology menunjukkan bahwa orang dewasa yang sehat mengalami peningkatan suasana hati 30 menit setelah konsumsi kafein.

Lebih jauh lagi, meminum kopi secara teratur menghasilkan perbaikan suasana hati yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan meminum kopi tanpa kafein.