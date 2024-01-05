Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Asam Lambung Kerap Kumat? Ini Cara Mengatasinya ala Dokter Zaidul Akbar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:00 WIB
Asam Lambung Kerap Kumat? Ini Cara Mengatasinya ala Dokter Zaidul Akbar
Cara mengatasi asam lambung. (Foto: Freepik.com)
ASAM lambung ditandai dengan rasa terbakar pada bagian dada akibat asam naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung biasanya muncul minimal dua kali dalam seminggu.

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari stres, cemas, hingga pola makan yang tidak baik. Ketika kondisi ini muncul, akan membuat orang merasa sangat tersiksa. Tak perlu khawatir, ada tips untuk mengatasi asam lambung ala Dokter Zaidul Akbar, yakni dengan air tajin.

"Rutin minum air tajin dengan gamat atau teripang berbentuk kapsul dan minum setiap hari," ujar dr Zaidul Akbar seperti dikutip dari YouTube dr. Zaidul Akbar Official, Jumat (5/1/2024).

Dokter Zaidul Akbar menambahkan sebaiknya gunakan air tajin dari beras yang bebas residu. Bisa gunakan beras merah atau beras coklat.

Asam lambung

