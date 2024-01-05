Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Kasus Lumpuh Layu Akut Akibat Virus Polio Ditemukan, Ini Penjelasan Kemenkes

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:00 WIB
3 Kasus Lumpuh Layu Akut Akibat Virus Polio Ditemukan, Ini Penjelasan Kemenkes
Kasus lumpuh layu akibat polio ditemukan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIREKTORAT Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI mendapatkan laporan ditemukannya tiga penyakit kasus lumpuh layu akut (Acute flaccid paralysis/AFP) yang disebabkan oleh Virus Polio Tipe Dua.

Dua kasus ditemukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Desember lalu sedangkan satu kasus lainnya ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024.

“Pada bulan Desember 2023 telah ditemukan dua kasus lumpuh layu akut yang disebabkan oleh virus polio dengan kronologis kasus yang berbeda. Satu kasus imunisasi polionya tidak lengkap, satu lagi status imunisasinya lengkap tapi mengalami malnutrisi,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu, dalam keterangan resminya, Jumat 5 Januari 2024.

Kasus lumpuh layu akut pertama dialami oleh anak perempuan berusia enam tahun, berdomisili di Jawa Tengah, dan berinisial NH. Berdasarkan pengakuan orang tua, NH mengalami lumpuh layu akut pada 20 November 2023 dengan riwayat imunisasi polio tetes (OPV) hanya dua kali.

Lumpuh

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bahaya Polio Lumpuh Layu Polio
