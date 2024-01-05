Ibra Azhari Ditangkap Lagi karena Kasus Narkoba, Ini 8 Ciri Pemakai Sabu

IBRA Azhari lagi-lagi ditangkap polisi untuk kesekian kalinya, atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu. Penangkapan ini merupakan yang keenam kalinya bagi kakak dari Ayu Azhari itu.

Ibra sendiri ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di satu partemen berlokasi angerang Selatan, Kamis (4/1/2024)

Methamphetamine atau sabu-sabu, seperti yang diduga dipakai Ibra adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif.

Obat-obatan ini sering kali digunakan dan disalahgunakan untuk mencari sensasi "high" atau melayang atau untuk meningkatkan energi, meningkatkan kinerja, menurunkan berat badan atau mengendalikan nafsu makan.