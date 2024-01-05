Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Spot Piknik Estetik di Bali, Banyak Spot Foto Instagramable

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |23:36 WIB
4 Rekomendasi Spot Piknik Estetik di Bali, Banyak Spot Foto Instagramable
Kebun Raya Bedugul, Bali (Foto: Instagram/@fanfan_zhuang)
A
A
A

BALI sering dijuluki sebagai surganya tempat piknik tropis, menjadi destinasi idaman bagi para penggemar keindahan alam dan kesejukan. Pulau Dewata ini menyajikan beragam spot piknik estetik yang memukau hati para pengunjung.

Dari pantai berpasir putih hingga hutan hijau yang sejuk, Bali memiliki tempat-tempat piknik yang tidak hanya memanjakan mata tetapi juga jiwa.

Berikut Okezone sajikan empat rekomendasi spot piknik estetik di Bali yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya:

1. Taman Pancing

Taman Pancing, yang terletak di Jalan Taman Pancing, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan area rekreasi yang dilengkapi dengan rumput hijau, pohon peneduh, dan kursi duduk. Cocok bagi para penggemar memancing, karena ada sungai di dalamnya.

Taman Pancing

(Foto: Instagram/@her_journeys)

Taman ini juga merupakan lokasi piknik yang nyaman bersama pasangan, teman, dan keluarga. Pemerintah Kota Denpasar juga menyediakan jalur jogging di area ini. Selain itu, tiket masuk ke taman ini gratis.

2. Kebun Raya Bedugul

Kebun Raya Bedugul, yang terletak di Jalan Kebun Raya, Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu hutan lindung di Pulau Dewata.

Suasana udaranya yang sejuk menjadikannya destinasi piknik yang sangat cocok untuk keluarga.

Kebun Raya Bedugul

(Foto: dok. Fardiah Nafisah)

Dengan luas mencapai 157.5 hektare, Kebun Raya Bedugul masuk dalam kategori kebun raya terluas di Indonesia.

Terletak di dataran tinggi, objek wisata ini selalu menyajikan udara sejuk dan berkabut. Harga tiket masuknya adalah Rp20.000 untuk hari kerja dan Rp30.000 untuk akhir pekan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement