4 Rekomendasi Spot Piknik Estetik di Bali, Banyak Spot Foto Instagramable

BALI sering dijuluki sebagai surganya tempat piknik tropis, menjadi destinasi idaman bagi para penggemar keindahan alam dan kesejukan. Pulau Dewata ini menyajikan beragam spot piknik estetik yang memukau hati para pengunjung.

Dari pantai berpasir putih hingga hutan hijau yang sejuk, Bali memiliki tempat-tempat piknik yang tidak hanya memanjakan mata tetapi juga jiwa.

Berikut Okezone sajikan empat rekomendasi spot piknik estetik di Bali yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya:

1. Taman Pancing

Taman Pancing, yang terletak di Jalan Taman Pancing, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan area rekreasi yang dilengkapi dengan rumput hijau, pohon peneduh, dan kursi duduk. Cocok bagi para penggemar memancing, karena ada sungai di dalamnya.

(Foto: Instagram/@her_journeys)

Taman ini juga merupakan lokasi piknik yang nyaman bersama pasangan, teman, dan keluarga. Pemerintah Kota Denpasar juga menyediakan jalur jogging di area ini. Selain itu, tiket masuk ke taman ini gratis.

2. Kebun Raya Bedugul

Kebun Raya Bedugul, yang terletak di Jalan Kebun Raya, Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu hutan lindung di Pulau Dewata.

Suasana udaranya yang sejuk menjadikannya destinasi piknik yang sangat cocok untuk keluarga.

(Foto: dok. Fardiah Nafisah)

Dengan luas mencapai 157.5 hektare, Kebun Raya Bedugul masuk dalam kategori kebun raya terluas di Indonesia.

Terletak di dataran tinggi, objek wisata ini selalu menyajikan udara sejuk dan berkabut. Harga tiket masuknya adalah Rp20.000 untuk hari kerja dan Rp30.000 untuk akhir pekan.