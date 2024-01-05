Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hanya 30 Menit dari Singapura, Ini 5 Alasan Wajib Liburan ke Pulau Bintan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |18:29 WIB
Hanya 30 Menit dari Singapura, Ini 5 Alasan Wajib Liburan ke Pulau Bintan
Wisatawan menikmati liburan di Pulau Bintan, Kepri (Foto: Instagram/@bintanresortsofficial)
PULAU Bintan merupakan bagian dari gugusan pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menampilkan view yang dominan perbukitan dan deretan pantai.

Topografi seperti itu memberikan kesan visual yang serupa dengan Pulau Bali, kendati tentu saja Bintan memiliki kecantikan yang unik dengan ciri khasnya sendiri.

Kemiripan ini menjadikan Pulau Bintan sebagai destinasi wisata yang sayang jika dilewatkan saat liburan tiba. Berikut lima alasan mengapa Anda wajib mengunjungi Pulau Bintan jika ada kesempatan, seperti dikutip dari laman Bintan Resorts.

1. Keanekaragaman budaya

Dahulu, Bintan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan mencapai kejayaan sebagai bandar dagang pada abad 13-16. Situasi ini menciptakan hubungan erat antara penduduknya dengan para pendatang dari berbagai belahan dunia.

Salah satu dampak yang terlihat adalah keragaman bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat, melibatkan berbagai bahasa seperti Melayu, Mandarin, bahasa Inggris, dan Singlish (variasi bahasa Inggris dengan logat Singapura).

Di samping perbedaan bahasa, warisan budaya dari masing-masing kelompok pendatang berbeda-beda, seperti agama, tempat ibadah, arsitektur, dan elemen-elemen lainnya, secara nyata memiliki jejak di Pulau Bintan.

Pulau Bintan

(Foto: Instagram/@bintanresortsofficial)

2. Memiliki bentang alam indah

Bintan, yang mirip Bali, didominasi oleh hutan, perbukitan, dan pantai indah dengan air laut yang bersih dan jernih.

Selain wisata alamnya, terdapat juga destinasi buatan modern seperti Crystal Lagoon, yang merupakan salah satu kolam renang terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 3 hektar. Ada pula wisata hutan bakau dan area konservasi alam.

3. Beragam kuliner menarik

Kuliner di Pulau Bintan mencerminkan akulturasi budaya yang beragam, mengingat sejarahnya sebagai pusat perdagangan rempah.

Berbagai pengaruh kebudayaan luar ini telah diterima dengan baik dan kini menjadi bagian ikonik dari budaya Melayu di Pulau Bintan.

Ragam kuliner Melayu di Pulau Bintan turut dipengaruhi oleh cita rasa Tionghoa, Arab, dan India. Salah satu hidangan khas asli Bintan yang patut dicoba adalah Gonggong, yakni hidangan siput laut rebus yang eksklusif hanya ada di wilayah Kepulauan Riau.

