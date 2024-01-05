Nggak Ada Akhlak! Bule Ngevlog Diganggu Pemuda Masturbasi di Depan Masjid Kuno

Seorang turis asing sedang ngevlog diganggu pemuda yang asyik masturbasi di depan masjid kuno Sumatera Barat (Foto: X/@AndyHuskyyy)

SEORANG turis asing yang juga YouTuber mengalami pelecehan seksual saat tengah membuat vlog di salah satu masjid kuno di Sumatera Barat. Pelaku secara terang-terangan melakukan masturbasi di depan turis asing tersebut.

Sebuah konten video yang diunggah ulang oleh akun X @AndyHuskyyy pada Rabu, 3 Januari 2024, dari kanal Youtube Wild CARLOS Appeared ini telah diunggah pada Desember tahun lalu.

Diketahui turis asing bernama Carlos ini tengah merekam vlog di Masjid Tuo Kayu Jao, Sumatera Barat.

Hal ini menjadi perbincangan warganet karena perlakuan tidak senonoh oleh pelaku yang dilakukan di depan tempat ibadah.

Dalam video tersebut, terlihat Carlos heran dan jijik karena sang pelaku selalu menanyakan hal aneh dan mendekat kepadanya.

(Foto: X/@AndyHuskyyy)

“Kamu memiliki p*nis yang besar?,” tanya pelaku berulang kali dengan bahasa daerah kepada Carlos sambil memainkan alat kelaminnya. “Tolong jangan sentuh aku, sungguh ini aneh sekali,” jawab Carlos sambil merekam aktivitas tidak senonoh oleh pelaku.

“Ini sebuah topik yang serius, karena aku di sini tengah berjalan-jalan. Dan ingin menunjukkan ke kalian sebuah masjid tertua. Dia masih masturbasi, ya?” ujarnya.

Dalam potongan video tersebut terlihat pelaku masih memainkan alat vitalnya di samping Carlos.

“Ini sangat menjijikkan. Apa yang harus aku lakukan? Ini bukan pilihanku. Aku telah merekam video sebelum dia (pelaku) datang ke sini,” ungkapnya.

Kemudian, Carlos tetap melanjutkan rekaman vlognya dengan menjelaskan sejarah masjid tersebut.