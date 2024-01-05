Adu Banteng KA Turangga vs CL Bandung Raya, Saksi Mata: Lokomotif Melengkung!

PERISTIWA tabrakan adu banteng antara Kereta apoiTurangga dengan Commuter Line Bandung Raya yang terjadi, Jumat (5/1/2024) pagi ini mengejutkan semua orang. Tak terkecuali penumpang kereta Turangga sendiri, Yohanes Pekik.

Lewat unggahan akun Facebook miliknya, Yohanes Pekik mengaku bersyukur karena selamat dari peristiwa tragis itu.

Hanya saja dia benar-benar syok luar biasa ketika turun dari kereta untuk menyelamatkan diri.

Ia melihat lokomotif kereta Turangga melengkung akibat kencangnya tabrakan. Kekagetannya makin menjadi karena ada satu gerbong kereta yang melintir keluar dari rel.

"Saya lihat di foto, lokomotif melengkung. Ternyata bukan efek kamera tapi beneran melengkung," tulis Yohanes Pekik.

(Foto: Kecelakaan KA Turangga dan CL Bandung Raya)

Dari unggahannya di Facebook-nya, Yohanes Pekik memang tidak memiliki firasat kereta yang dia tumpangi akan mengalami peristiwa tragis.

Dia yang duduk di gerbong 4 nomor kursi 6G itu malah sempat bekerja di gerbong restorasi.

"Begadang di Turangga," tulis Pekik singkat.

Diketahui KA Turangga berangkat dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur pada jam 20.35 malam. Dijadwalkan kereta tersebut akan tiba di Stasiun Bandung, Jawa Barat pada 06.17 WIB.