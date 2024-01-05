Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Kuno, Begini Sejarah Sandal Jepit

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |09:31 WIB
Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Kuno, Begini Sejarah Sandal Jepit
Sandal jepit (Foto: metmuseum.org)
A
A
A

SANDAL merupakan alas kaki yang telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sejak zaman kuno.

Kemunculan sandal awalnya diciptakan untuk melindungi kaki manusia dari alam bebas.

Seiring dengan perubahan zaman, sandal terus berkembang menjadi berbagai bentuk dan jenis. Tidak hanya untuk melindungi kaki, tetapi juga menjadi trend fesyen masa kini.

Terciptanya sandal memiliki sejarah panjang. Telah menjadi misteri siapa pembuat sandal pertama kali di muka bumi.

Melansir HubPages pada, pembuat sandal tradisional atau biasa disebut sandal jepit pertama kali ialah bangsa Mesir Kuno.

Mereka menggunakan jerami, kulit kambing, atau serat papyrus sebagai bahan untuk membuat sandal. Mayorita mereka hidup di bawah masa pemerintahan Raja Menes, Firaun Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3100 SM.

Sandal Jepit

(Foto: hubpages.com)

Sandal banyak digunakan oleh bangsa bangsawan, firaun, raja, dan ratu. Wanita bangsawan Mesir Kuno menghiasi sandal mereka dengan batu mulia. Namun sebagian besar masyarakat Mesir Kuno memilih bertelanjang kaki.

Sandal Mesir Kuno memiliki tiga ikatan atau tali. Thong utama melewati jempol kaki dan tali lainnya membentuk sanggurdi dan diikat di belakang tumit. Sementara solnya datar.

Bangsa Yunani Kuno juga sudah menggunakan sandal. Mereka membuat sandal pertama kali sekitar tahun 3000-1100 SM. Sandal bangsa Yunani Kuno terbuat dari kulit kaku dan sol kayu dengan tali yang melekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/406/2964143/dipasangi-granit-renovasi-piramida-mesir-picu-kemarahan-publik-b656RuObNU.jpeg
Dipasangi Granit, Renovasi Piramida Mesir Picu Kemarahan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938661/kisah-sholah-athiyah-insinyur-kampung-yang-pemakamannya-dihadiri-setengah-juta-manusia-9f2fZiwZZK.JPG
Kisah Sholah Athiyah, Insinyur Kampung yang Pemakamannya Dihadiri Setengah Juta Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/406/2918431/tumor-berusia-3-000-tahun-ditemukan-di-pemakaman-kuno-arkeolog-ungkap-fakta-mengejutkan-9SUcPn11p0.JPG
Tumor Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Pemakaman Kuno, Arkeolog Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/406/2896551/terungkap-misteri-di-balik-piramida-berusia-4-400-tahun-ada-ruang-rahasia-tersembunyi-firaun-qrK9fyo6gy.JPG
Terungkap! Misteri di Balik Piramida Berusia 4.400 Tahun, Ada Ruang Rahasia Tersembunyi Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/406/2790314/dongkrak-pariwisata-mesir-tawarkan-visa-multiple-entry-5-tahun-untuk-turis-asing-MwelIDsDoq.jpg
Dongkrak Pariwisata, Mesir Tawarkan Visa Multiple Entry 5 Tahun untuk Turis Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/406/2776146/heboh-lorong-rahasia-ditemukan-di-piramida-agung-giza-berikut-faktanya-o8qdRRnTis.JPG
Heboh Lorong Rahasia Ditemukan di Piramida Agung Giza, Berikut Faktanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement