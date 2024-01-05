Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Kuno, Begini Sejarah Sandal Jepit

SANDAL merupakan alas kaki yang telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sejak zaman kuno.

Kemunculan sandal awalnya diciptakan untuk melindungi kaki manusia dari alam bebas.

Seiring dengan perubahan zaman, sandal terus berkembang menjadi berbagai bentuk dan jenis. Tidak hanya untuk melindungi kaki, tetapi juga menjadi trend fesyen masa kini.

Terciptanya sandal memiliki sejarah panjang. Telah menjadi misteri siapa pembuat sandal pertama kali di muka bumi.

Melansir HubPages pada, pembuat sandal tradisional atau biasa disebut sandal jepit pertama kali ialah bangsa Mesir Kuno.

Mereka menggunakan jerami, kulit kambing, atau serat papyrus sebagai bahan untuk membuat sandal. Mayorita mereka hidup di bawah masa pemerintahan Raja Menes, Firaun Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3100 SM.

(Foto: hubpages.com)

Sandal banyak digunakan oleh bangsa bangsawan, firaun, raja, dan ratu. Wanita bangsawan Mesir Kuno menghiasi sandal mereka dengan batu mulia. Namun sebagian besar masyarakat Mesir Kuno memilih bertelanjang kaki.

Sandal Mesir Kuno memiliki tiga ikatan atau tali. Thong utama melewati jempol kaki dan tali lainnya membentuk sanggurdi dan diikat di belakang tumit. Sementara solnya datar.

Bangsa Yunani Kuno juga sudah menggunakan sandal. Mereka membuat sandal pertama kali sekitar tahun 3000-1100 SM. Sandal bangsa Yunani Kuno terbuat dari kulit kaku dan sol kayu dengan tali yang melekat.