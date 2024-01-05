Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Makan Enak di Sorong Papua Barat, Pokoknya Wajib Mampir

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |12:01 WIB
10 Tempat Makan Enak di Sorong Papua Barat, Pokoknya Wajib Mampir
Menu makanan favorit di Coto Hb'eng, Sorong, Papua Barat (Foto: dok. Fachri M Ginanjar)
BERBURU kuliner lezat di Sorong, Papua Barat merupakan keputusan yang cerdas ketika menjelajahi kota ini.

Beberapa restoran yang terkenal dan selalu penuh dengan pengunjung, membuatnya menjadi destinasi kuliner yang sempurna, terutama ketika bersama keluarga, rekan kerja, pasangan, atau teman-teman.

Dengan variasi kuliner yang kaya, pengalaman makan di Sorong akan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan selama perjalanan Anda. Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat makan enak di Sorong.

RM Mini

(Foto: Chapizta zx)

1. Rumah Makan Mini

Rumah Makan Mini terletak di Jalan Kamboja No. 4, berdekatan dengan jalan utama Ahmad Yani. Spesialisasi mereka berfokus pada hidangan Cina dan Asia. Menu favorit di Rumah Makan Mini ini capcay goreng dan hidangan seafood. Buka dari pukul 08.00 hingga 18.00.

2. Rumah Makan Gaya Baru

Rumah Makan Gaya Baru terletak di Jalan Maleo Kampung Pisang No.13, Kota Sorong. Tempat ini menawarkan hidangan Cina, Asia, dan Indonesia. Salah satu menu favoritnya adalah mie ayam. Buka adari pukul 08.00 hingga 02.00.

3. Rumah Makan Goyang Lidah 2 HBM

Rumah Makan Goyang Lidah 2 terletak di Jalan Mesjid Raya, Kota Sorong. Ini adalah rumah makan prasmanan dengan tarif sebesar 35 ribu. Waktu operasionalnya dimulai dari pukul 08.00 hingga 18.00.

Cotro Hoeg

(Foto: dok. Erzi Priyanka)

4. Coto Hb’eng

Coto Hb'Eng terletak di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, menyajikan beragam hidangan daging sapi dan organ perut sapi. Jam operasionalnya dimulai dari pukul 07.00 hingga 23.00.

5. Rumah Makan Saiyo

Rumah Makan Saiyo terletak di Jalan Puncak Arfak No.33, Kota Sorong. Merupakan salah satu Restoran Padang tertua atau yang telah lama beroperasi di Kota Sorong. Jam bukanya dimulai dari pukul 09.00 hingga 22.00.

