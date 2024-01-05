Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kampung Daun Bandung, Destinasi Kuliner Khas Sunda yang Menyatu dengan Alam

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |11:03 WIB
Kampung Daun Bandung, Destinasi Kuliner Khas Sunda yang Menyatu dengan Alam
Restoran Kampung Daun, Lembang, Bandung, Jawa Barat (Foto: Instagram/@herry.s_lee)
RESTORAN Kampung Daun Bandung menghadirkan suasana makan yang berbeda. Sejak dulu Bandung dikenal sebagai daerah penghasil kuliner yang menggugah selera.

Tak heran, banyak pemudik yang ingin berburu makanan lezat di daerah ini. Hampir semua jenis masakan tersedia di daerah tersebut. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Bahkan sejumlah rumah makan juga menghadirkan western food.

Kampung Daun menghadirkan restoran bertema cafe and culture gallery. Saat malam, kawasan ini akan diterangi lampu dan obor di tepi jalan setapak. Nuansanya tradisional, hening, nyaman, dan sejuk.

Kampung Daun Lembang

(Foto: dok. Mohsein Sani)

Kampung Daun menyajikan beragam kuliner, antara lain masakan khas Indonesia, western, Italia, dan aneka makanan ringan. Ingin makan enak, silakan mampir ke Jalan Sersan Bajuri No.88/Km.4,7, Cihideung, Parongpong, Bandung Barat.

Bersama dengan konsep saung yang dikelilingi pepohonan untuk tempat Anda menyantap hidangan, telah disediakan tempat cuci tangan dengan sensor.

Kampung Daun menawarkan konsep tempat berupa galery alami dan kafe atau biasa disebut dengan istilah Cafe and Cultur Gallery, persis seperti Lawangwangi Creative Space And Cafe, Salian Art Space, Congo Cafe & Gallery hingga Chinatown Bandung, Little Seoul Bandung dan lainnya.

