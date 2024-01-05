7 Tempat Makan Bakmi Jawa Enak di Jakarta, Bikin Lupa Diet!

MENIKMATI kelezatan bakmi Jawa yang otentik dan khas menjadi sebuah pengalaman kuliner yang tak terlupakan khususnya di Jakarta. Dari tenda pinggir jalan hingga restoran-modern, kota ini menyajikan beragam pilihan tempat makan bakmi Jawa yang menggoda selera.

Beberapa tempat pun tetap memakai proses memasak tradisional untuk memertahankan keaslian dengan menggunakan api arang kayu, agar memberikan sentuhan khas yang sulit tergantikan.

Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, berikut tujuh tempat makan bakmi Jawa yang enak di Jakarta!

1. Bakmi Jowo Anglo Pakde To

Bakmi Jowo Anglo Pakde To, yang disajikan secara tradisional di atas anglo menggunakan bahan utama ayam kampung.

Hidangan ini memuaskan keinginan Anda akan cita rasa bakmi Jawa otentik. Anda dapat kunjungi restoran ini di Jalan Binamarga No. 41F, Cipayung, Jakarta Timur.

(Foto: Instagram/@_bakmijowoanglopakdeto__)

Menu yang ditawarkan meliputi mi rebus, mi goreng, bihun, serta hidangan lain seperti ayam rica dan soto sapi khas Boyolali.

2. Bale Soto

Restoran ini mengusung konsep menyajikan berbagai varian soto Indonesia, termasuk menu bakmi godog Jawa yang menjadi salah satu favorit.

Kuah bakmi ini memiliki kekentalan yang pas, dengan sedikit sentuhan pedas, dan dilengkapi dengan sayuran segar seperti sawi hijau dan tomat, memberikan cita rasa yang istimewa.

Jika Anda ingin menikmati berbagai soto khususnya mi godog Jawa, Anda dapat kunjungi restoran Bale Soto ini di Mall Alam Sutera di Lantai 2, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 16, Tangerang.

(Foto: Instagram/@rachelviann)

3. Bakmi Djogja Mbah Surip

Bakmi Djogja Mbah Surip menyajikan hidangannya dengan cara tradisional, masih menggunakan anglo dan arang, sehingga menciptakan aroma yang unik dibandingkan dengan bakmi godog lainnya.

Selain variasi mie, tersedia pilihan bihun rebus dan mie goreng yang menggunakan bumbu dengan cita rasa yang sama gurihnya.

Mencicipi hidangan ini pada malam hari merupakan waktu yang cocok. Hidangan ini semakin lengkap dengan segelas teh hangat. Untuk menikmati hidangan ini dapat kunjungi di Jalan. Tanjung Barat Lama, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

(Foto: dok. rahmat saja)

4. Bakmi Djogja Mas Tok

Bakmi Djogja Mas Tok merupakan salah satu bakmi Jawa yang cocok untuk Anda yang tinggal di wilayah Pancoran dan sekitarnya di Jakarta.

Menu bakmi Jawa ini tersedia pilihan topping berupa potongan ayam yang dapat Anda pilih sesuai selera.

Di setiap meja, terdapat cabe rawit yang dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang Anda inginkan. Jika Anda tertarik mencoba, kunjungi restoran ini di Jalan. Warung Buncit Raya No.448, Pancoran, Jakarta Selatan.