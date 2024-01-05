Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kuliner Indonesia Tetap yang Juara

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:55 WIB
Kuliner Indonesia Tetap yang Juara
Penulis mengungkap alasan kuliner Indonesia tetap yang juara. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

KULINER Indonesia atau tradisional memang masih menjadi juara karena memiliki cita rasa yang khas. Sekalipun makanan dari luar negeri terus berdatangan, bukan berarti itu menjadi saingan.

Saat ini, tidak sedikit kuliner mancanegara hadir di Indonesia. Itu terlihat dari banyaknya tempat makanan yang menjajakan aneka kuliner dari negara tertentu.

Namun, hal itu tidak menjadi soal mengingat kuliner Indonesia atau Nusantara tetap menjadi juaranya. Terbukti, masih banyaknya tempat kuliner lokal yang bertahan hingga tahunan di setiap daerah. Bahkan, pelaku bisnis di bidang ini juga terus bertumbuh.

Menurut Presiden Indonesian Chef Association (ICA) Susanto Santo, bisnis kuliner lokal sangat bagus dan tidak lekang di makan waktu. Saat ini penikmatnya juga anak-anak muda, berbeda dengan tren 10 tahun lalu.

Sementara itu, Chef Henry Bloem juga tidak khawatir dengan banyaknya makanan luar, franchise baru datang ke Indonesia. Baginya, mereka bukan saingan tapi selingan.

Ya, Indonesia memang memiliki banyak sajian khas yang enak. Ada nasi padang, nasi goreng, soto, rendang, dan lainnya. Menurut Chef Bloem, tidak mungkin dalam sebulan orang akan mengonsumsi makanan luar, paling tidak satu atau dua kali.

Peluang makanan Indonesia bisa go international pun sangat besar. Terutama dengan menjaga cita rasa aslinya atau back to basic. Jangan diubah.

Adapun untuk prosesnya tidak masalah, bisa dipercepat. Berkreasi dengan penyajiannya atau mempresetasikan makanan dengan wadah yang lebih menarik. Ini harus dilakukan dengan menyesuaikan berbagai update kuliner yang datang ke dalam negeri, sehingga bisa menambah nilai jual.

Namun kembali lagi, jangan lupa soal rasa. Jangan kemudian membuat rawon rasa rendang, rasa soto, jangan diubah-ubah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/298/3151989/viral_makanan_indonesia_cocok_di_lidah_pemain_timnas_pakistan_perut_kami_sangat_penuh-sSRO_large.jpg
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/298/3036951/akb48-S5om_large.jpg
AKB48 Ketagihan Makan Sate dan Nasi Goreng saat Berkunjung ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/298/3030950/mie_celor-Wu3K_large.jpg
5 Rekomendasi Berburu Mie Celor di Jakarta, Rasanya Otentik Serupa dengan di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/298/2951933/11-makanan-indonesia-dengan-rating-terburuk-versi-taste-atlas-nasi-tim-hingga-oncom-4FgLLHJ5nN.jpg
11 Makanan Indonesia dengan Rating Terburuk Versi Taste Atlas, Nasi Tim hingga Oncom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/298/2935632/2-makanan-berkuah-khas-indonesia-cocok-disantap-saat-hujan-ini-ternyata-sudah-mendunia-mRsRlIJdUq.jpg
2 Makanan Berkuah Khas Indonesia Cocok Disantap Saat Hujan Ini Ternyata Sudah Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/298/2922088/6-makanan-berkuah-dari-indonesia-masuk-daftar-sup-terenak-di-dunia-ada-rawon-u9PaQhphQw.jpg
6 Makanan Berkuah dari Indonesia Masuk Daftar Sup Terenak di Dunia, Ada Rawon!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement