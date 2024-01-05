Resep Masakan Tempe Kacang Kenari, Anti Mainstream dan Lebih Enak

TEMPE menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang digemari oleh banyak orang. Bahkan tempe juga sudah terkenal lho di berbagai negara di dunia. Selain murah, tempe juga menjadi sumber protein nabati yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Umumnya tempe dibuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi selama beberapa hari hingga menjadi padat. Ternyata bahan dasar tempe bukan cuma dari kedelai lho, tetapi kacang kenari juga bisa dibuat jadi tempe. Bahkan hasilnya bisa lebih legit dan enak lho.

Berikut tips membuat tempe kacang kenari yang anti mainstream, seperti yang dilansir dari akun Instagram @mariskatracy.

Bahan dasar:

250 gram kacang kenari kupas