4 Potret Cantik Lyodra Pakai Dress Merah, Tiduran di Sofa Bikin Gemas

PENYANYI cantik Lyodra memang dikenal dengan suara emasnya. Selain itu, penampilannya di atas panggung selalu memiliki kejutan hingga membuat para penggemarnya terpana.

Tak hanya itu, Lyodra juga memiliki gaya outfit yang stylish dalam setiap penampilannya. Tak heran bila dia menjadi ikon fashion di kalangan anak muda.

Seperti pada postingan terbarunya Lyodra tampil menarik dalam balutan dress merah. Dress yang ia pakai itu terlihat begitu megah. "Are u thinking bout us?," tulis Lyodra dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Lyodra dalam balutan dress merah? Berikut ulasannya dari Instagram @lyodraofficial.

BACA JUGA: 5 Potret Seragam Pramugari Maskapai Asing yang Paling Seksi

Pose duduk

Sebelum Manggung, Lyodra tak lupa mengabadikan gaya outfitnya. Dia tampil anggun dalam balutan dress megah berwarna merah. Dress tersebut memiliki aksen puff di bagian lengannya yang membuatnya makin berkelas.

"Nih orang sumpah bikin susah tidur," kata @bingkaa***

"Cakep banget ya lord," sambung @agaf***

Pakai makeup tebal

Perempuan asal Medan ini mempercantik tampilannya dengan makeup tebal dengan warna merah di bagian mata dan bibirnya. Sementara itu tampilan rambutnya dikuncir berponi. Dia pose menoleh ke samping dengan tatapan datar.