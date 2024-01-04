6 Potret Wika Salim Liburan di Singapura, Posenya Bikin Netizen Gemas

WIKA Salim belum lama ini bertandang di Singapura untuk menikmati liburan. Tak sendiri, momen liburan itu ia habiskan bersama sang kekasih, Max Adam.

Melalui postingannya di Instagram, pedangdut asal Bogor ini mengunggah beberapa momen saat dirinya berlibur. Penampilannya pun langsung jadi sorotan netizen. Penasaran seperti apa momen liburan Wika Salim di Singapura? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Sabtu (30/12/2023)

1. Pose di spot Instagramable

Saat berada di Singapura, Wika Salim tak melewatkan untuk eksplor tempat-tempat menarik salah satunya Gardens by the Bay. Wika tak lupa untuk berfoto di spot instagramable.

Seperti di foto ini dia terlihat memakai tanktop biru dan hiasan bando. Ia pose duck face dengan latar lampu kerlap kerlip yang indah.

"Gemes," kata @gwicaksono***

"Cantik banget," sambung @syanto***

2. Foto OOTD: Gaya OOTD Wika Salim terlihat santai dengan tanktop biru dipadukan dengan hotpants, jaket oversized dan sneakers. Dia juga terlihat memakai sling bag merah dan kacamata hitam. Kece bukan?

3. Foto selfie: Potret swafoto Wika dengan latar dekorasi lampu yang sangat unik. Gayanya makin lucu dengan lampu bando menyala. Wika memasang pose tersenyum bahagia sambil mengangkat satu tangannya.