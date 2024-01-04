Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Wika Salim Liburan di Singapura, Posenya Bikin Netizen Gemas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |23:15 WIB
6 Potret Wika Salim Liburan di Singapura, Posenya Bikin Netizen Gemas
Potret Wika Salim liburan di Singapura, (Foto: Instagram @wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim belum lama ini bertandang di Singapura untuk menikmati liburan. Tak sendiri, momen liburan itu ia habiskan bersama sang kekasih, Max Adam.

Melalui postingannya di Instagram, pedangdut asal Bogor ini mengunggah beberapa momen saat dirinya berlibur. Penampilannya pun langsung jadi sorotan netizen. Penasaran seperti apa momen liburan Wika Salim di Singapura? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Sabtu (30/12/2023)

1. Pose di spot Instagramable

Saat berada di Singapura, Wika Salim tak melewatkan untuk eksplor tempat-tempat menarik salah satunya Gardens by the Bay. Wika tak lupa untuk berfoto di spot instagramable.

 BACA JUGA:

Seperti di foto ini dia terlihat memakai tanktop biru dan hiasan bando. Ia pose duck face dengan latar lampu kerlap kerlip yang indah.

"Gemes," kata @gwicaksono***

 BACA JUGA:

"Cantik banget," sambung @syanto***

2. Foto OOTD: Gaya OOTD Wika Salim terlihat santai dengan tanktop biru dipadukan dengan hotpants, jaket oversized dan sneakers. Dia juga terlihat memakai sling bag merah dan kacamata hitam. Kece bukan?

3. Foto selfie: Potret swafoto Wika dengan latar dekorasi lampu yang sangat unik. Gayanya makin lucu dengan lampu bando menyala. Wika memasang pose tersenyum bahagia sambil mengangkat satu tangannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement