HOME WOMEN LIFE

Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:30 WIB
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
Ratu Dewi Nabilla, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

MEDIA sosial bukanlah hal baru bagi masyarakat saat ini di jaman serba digital. Tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga remaja sudah mulai menggunakan media sosial.

Namun perlu diingat, banyak hal negatif yang akan dialami seseorang bila tidak bisa memfilter informasi di media sosial. Salah satunya mengganggu kesehatan mental, karena mereka akan merasa merasa kecil hati melihat pencapaian orang lain, terutama anak muda.

 BACA JUGA:

Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Partai Perindo, Ratu Dewi Nabilla menyampaikan pribadi anak muda belum stabil, ditambah lagi terpapar begitu banyak informasi. Menurutnya hal yang terpenting adalah untuk mengontrol diri sendiri.

 BACA JUGA:

"Coba untuk kontrol diri sendiri, mulai disiplin sama diri sendiri. Harus pintar pintar merasakan apa yg dirasakan diri," kata Ratu dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Gen Z Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental, Bagaimana Mengatasinya?', Kamis (4/1/2024)

