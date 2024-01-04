Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kelelawar Raksasa Buat Depok Geger, Bikin Gardu Listrik Meledak!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Kelelawar Raksasa Buat Depok Geger, Bikin Gardu Listrik Meledak!
Viral Kelelawar Raksasa. (Foto: X)
A
A
A

KEJADIAN unik kembali terjadi di Depok, setelah pernah geger dengan kolor ijo dan babi ngepet, kali ini giliran seekor kelelawar raksasa yang sukses bikin warga Depok geger. Kelelawar ini pun jadi viral di media sosial.

Keberadaan kelelawar raksasa tersebut diinformasikan oleh pengguna X dengan akun @wortelisasi. Dalam unggahannya pemilik akun membagikan peristiwa unik yang bermula saat wilayah tempatnya tinggal mengalami mati listrik di pukul 22.30 WIB malam.

Viral Kelelawar

Selidik punya selidik ternyata listrik padam karena adanya peristiwa yang bikin semua orang bergidik yakni gardu listrik yang ditabrak oleh seekor kelelawar. Tabrakan itu bikin gardu listrik meledak karena ukuran kelelawar yang di luar batas normal.

"Gardu meledak, ada kelelawar super jumbo segede manusia, demi ALlah gue baru lihat kek gini," tulis pemilik akun @wortelisasi.

Informasi itu didapat berdasarkan percakapan grup WhatsApp di wilayah tempa tinggal pemilik akun @wortelisasi. Pihak RT yang ada di grup percakapan itu membagikan foto-foto di lokasi kejadian termasuk foto kelelawar yang bikin heboh.

Dari foto yang dikirim, kelelawar tersebut sudah tidak bernapas lagi. Ukurannya memang di luar batas kewajaran karena memang sangat besar. "Ini bukan ditangkap ya tapi tewas nabrak kabel sampai kabel korsleting dan garu meledak akibatnya padamin listri di area," terang @wortelisasi.

Halaman:
1 2
      
