Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda

SAAT isu tentang kesehatan mental tengah ramai dan semakin vocal di kalangan anak muda. Dengan perkembangan media sosial yang semakin pesat menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan mental pada Gen Z.

Hal itu juga disampaikan oleh Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Partai Perindo, Ratu Dewi Nabilla, bahwa dengan mudahnya mengakses media sosial membuat banyak anak muda memiliki kesempatan melihat dunia lebih luas lagi.

"Mereka membandingkan apa yang terjadi di belahan dunia lain. Kalau dulu nggak ada sosmed mereka hanya fokus pada lingkungan tempat tinggal dan nggak banyak distorsi," ujar Ratu dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Gen Z Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental, Bagaimana Mengatasinya?', Kamis (4/1/2024)

BACA JUGA:

Menurut Ratu, banyak gen Z yang tumbuh di masa teknologi, secara tidak langsung mereka terpapar banyak sekali informasi. Padahal manusia memiliki keterbatasan untuk menerima informasi.