Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tukang Kerupuk Lagi Goreng, Netizen Sebut Mirip Toji dari Jujutsu Kaisen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |07:08 WIB
Viral Tukang Kerupuk Lagi Goreng, Netizen Sebut Mirip Toji dari Jujutsu Kaisen
Viral Tukang Kerupuk. (Foto: X)
A
A
A

BARU-BARU ini jagat maya memang tengah membahas penjual kerupuk yang tengah viral. Dalam video itu terlihat dia tengah menggoreng kerupuk dalam sebuah wajan besar sambil merokok.

Video ini pun beredar luas dan diposting lewat akun @krupukmang. Netizen pun menyebut sosok pria penggoreng kerupuk ini mitip dengan tokoh animasi, Toji di serial anime, Jujutsu Kaisen.

“Refleks ngebayangin Toji yang jadi tukang goreng kerupuk wkwk,” tulis akun Twitter @inisiapacuy.

Viral Tukang Kerupuk

Menurut penelurusan, MNC Portal Indonesia, pria yang tak diketahui lokasi dan identitasnya ini merupakan tukang goreng kerupuk di salah satu produsen kerupuk Tanah Air. Sosoknya menjadi sorotan lantaran penampilannya yang dianggap unik saat menggoreng kerupuk.

Ada pun momen pria ini menggoreng kerupuk dengan jaket lengkap dan helm bak ingin mengendarai sepeda motor. Ada pula momen saat dirinya menggoreng kerupuk menggunakan pakaian gamis.

“Ibu-ibu pengajian,” tulis akuh Twitter, @hu******.

Selain itu, pria ini juga sering jadi sorotan lantaran mengenakan baju sleeveless atau tanpa lengan saat tengah menggoreng kerupuk. Ada saja warganet yang salfok hingga terpana dengan gaya penggoreng kerupuk ini.

“Gayanya kayak Tony Stark,” sambung @ep******.

“Gaya abangnya maskulin sih,” tulis @na*****.

“Pakai baju lekbong (kelek bolong) gak tuh,” tambah akun @te******.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement