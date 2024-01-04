Viral Tukang Kerupuk Lagi Goreng, Netizen Sebut Mirip Toji dari Jujutsu Kaisen

BARU-BARU ini jagat maya memang tengah membahas penjual kerupuk yang tengah viral. Dalam video itu terlihat dia tengah menggoreng kerupuk dalam sebuah wajan besar sambil merokok.

Video ini pun beredar luas dan diposting lewat akun @krupukmang. Netizen pun menyebut sosok pria penggoreng kerupuk ini mitip dengan tokoh animasi, Toji di serial anime, Jujutsu Kaisen.

“Refleks ngebayangin Toji yang jadi tukang goreng kerupuk wkwk,” tulis akun Twitter @inisiapacuy.

Menurut penelurusan, MNC Portal Indonesia, pria yang tak diketahui lokasi dan identitasnya ini merupakan tukang goreng kerupuk di salah satu produsen kerupuk Tanah Air. Sosoknya menjadi sorotan lantaran penampilannya yang dianggap unik saat menggoreng kerupuk.

Ada pun momen pria ini menggoreng kerupuk dengan jaket lengkap dan helm bak ingin mengendarai sepeda motor. Ada pula momen saat dirinya menggoreng kerupuk menggunakan pakaian gamis.

“Ibu-ibu pengajian,” tulis akuh Twitter, @hu******.

Selain itu, pria ini juga sering jadi sorotan lantaran mengenakan baju sleeveless atau tanpa lengan saat tengah menggoreng kerupuk. Ada saja warganet yang salfok hingga terpana dengan gaya penggoreng kerupuk ini.

“Gayanya kayak Tony Stark,” sambung @ep******.

“Gaya abangnya maskulin sih,” tulis @na*****.

“Pakai baju lekbong (kelek bolong) gak tuh,” tambah akun @te******.