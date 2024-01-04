BERIKUT rekomendasi 100 nama bayi laki-laki yang terinspirasi dengan unsur Astronomi. Unsur astronomi memang tidak hanya berkutat pada planet dan bintang semata, tapi juga benda-benda langit.
Astronomi sendiri adalah disiplin ilmiah pada fenomena langit, seperti bintang, galaksi, planet, dan lubang hitam. Ilmu ini pun menggunakan metode serta prinsip ilmiah guna memahami objek-objek angkasa tersebut. Nah, berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki terinspirasi Astronomi.
1. Apollo yang berarti Dewa matahari dan cahaya, nama program NASA yang terkenal
2. Saros yang berarti Gerhana berulang
3. Phoenix yang berarti nama pesawat ruang angkasa robotik yang dikirim ke Mars untuk eksplorasi
4. Kosmos yang berarti Dunia
5. Ceilo yang berarti Langit
6. Komet yang berarti Sebuah benda kosmik dari es dan gas yang terbang melalui galaksi
7. Meteor yang berarti Benda-benda logam atau batu kecil yang menembus galaksi
8. Phoebus yang berarti Phoebus adalah nama alternatif untuk Apollo
9. Langit yang berarti Langit mengacu pada langit, bola langit.
10. Starr yang berarti Nama ini berasal dari kata Inggris kuno "Steorra"
11. Zenith yang berarti Mewakili titik bola langit yang berada tepat di atas pengamat di bumi
12. Vulcan yang berarti Vulcan adalah nama planet hipotetis yang keberadaannya dipertanyakan oleh para ilmuwan pada tahun 1915
13. Jupiter yang berarti Planet kelima dari matahari dan planet terbesar di tata surya
14. Merkurius yang berarti Planet yang paling dekat dengan matahari
15. Aerglo yang berarti Cahaya alami langit malam dari reaksi yang terjadi di bagian atas atmosfer bumi.
16. Pluto yang berarti Dewa dunia bawah
17. Janus yang berarti Nama salah satu bulan Saturnus
18. Mars yang berarti Nama Mars menghormati dewa perang dalam mitologi Romawi
19. Oberon yang berarti Oberon adalah nama bulan utama Uranus
20. Yerikho yang berarti Kota bulan
21. Holmes yang berarti Komet Holmes pernah menjadi objek terbesar di tata surya
22. Neptunus yang berarti Nama salah satu dari dua planet yang tidak dapat dilihat dari bumi dengan mata telanjang
23. Aelius yang berarti Matahari
24. Aku yang berarti nama mitologi Babilonia dari Dewa Bulan
25. Aibek yang berarti Penguasa bulan
26. Astennu yang berarti Ya Tuhan bulan
27. Aten yang berarti nama sekelompok asteroid
28. Arche yang berarti Arche adalah nama bulan yang mengorbit Jupiter
29. Badar yang berarti Bulan purnama
30. Badrul yang berarti Lahir saat bulan purnama
31. Blaze yang berarti kepribadian yang berapi-api
32. Chan yang berarti Bulan
33. Cupid yang berarti Keinginan
34. Deimos yang berarti Teror
35. Donati yang berarti Diberikan oleh Tuhan
36. Eos yang berarti Nama Dewi Yunani
37. Hang yang berarti Bulan
38. Hesperos yang berarti Personifikasi Venus
39. Hilal yang berarti Bulan sabit baru
40. Iah yang berarti Nama dewa bulan
41. Ilkay yang berarti Bulan
42. Io yang berarti Nama bulan paling vulkanik di tata surya
43. Kale yang berarti Manusia bebas
44. Koray yang berarti Ember moon
45. Kuiper yang berarti Cooper
46. Mahruk yang berarti Wajah bulan
47. Maramma yang berarti Nama mitologis Polinesia tentang dewa bulan.
48. Mayank yang berarti Individu yang tenang dan tenteram seperti bulan
49. Meztli yang berarti Bulan
50. Muraco yang berarti Bulan putih
51. Nanna yang berarti Nama dewa bulan dan putra Enlil dalam mitologi Sumeria
52. Neil yang berarti Nama populer dari Neil Armstrong
53. Pallas yang berarti Dewi kebijaksanaan
54. Proteus yang berarti Kepribadian yang kuat.
55. Pulan yang berarti Bulan
56. Purnama yang berarti Bulan purnama
57. Qamar yang berarti Bulan
58. Saturnus yang berarti Dewa pertanian
59. Sol yang berarti Matahari
60. Themis yang berarti Hukum alam atau hukum ketuhanan