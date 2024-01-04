Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki yang Terinspirasi Astronomi

, Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |20:01 WIB

BERIKUT rekomendasi 100 nama bayi laki-laki yang terinspirasi dengan unsur Astronomi. Unsur astronomi memang tidak hanya berkutat pada planet dan bintang semata, tapi juga benda-benda langit.

Astronomi sendiri adalah disiplin ilmiah pada fenomena langit, seperti bintang, galaksi, planet, dan lubang hitam. Ilmu ini pun menggunakan metode serta prinsip ilmiah guna memahami objek-objek angkasa tersebut. Nah, berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki terinspirasi Astronomi.

1. Apollo yang berarti Dewa matahari dan cahaya, nama program NASA yang terkenal

2. Saros yang berarti Gerhana berulang

3. Phoenix yang berarti nama pesawat ruang angkasa robotik yang dikirim ke Mars untuk eksplorasi

4. Kosmos yang berarti Dunia

5. Ceilo yang berarti Langit

6. Komet yang berarti Sebuah benda kosmik dari es dan gas yang terbang melalui galaksi

7. Meteor yang berarti Benda-benda logam atau batu kecil yang menembus galaksi

8. Phoebus yang berarti Phoebus adalah nama alternatif untuk Apollo

9. Langit yang berarti Langit mengacu pada langit, bola langit.

10. Starr yang berarti Nama ini berasal dari kata Inggris kuno "Steorra"

11. Zenith yang berarti Mewakili titik bola langit yang berada tepat di atas pengamat di bumi

12. Vulcan yang berarti Vulcan adalah nama planet hipotetis yang keberadaannya dipertanyakan oleh para ilmuwan pada tahun 1915

13. Jupiter yang berarti Planet kelima dari matahari dan planet terbesar di tata surya

14. Merkurius yang berarti Planet yang paling dekat dengan matahari

15. Aerglo yang berarti Cahaya alami langit malam dari reaksi yang terjadi di bagian atas atmosfer bumi.

16. Pluto yang berarti Dewa dunia bawah

17. Janus yang berarti Nama salah satu bulan Saturnus

18. Mars yang berarti Nama Mars menghormati dewa perang dalam mitologi Romawi

19. Oberon yang berarti Oberon adalah nama bulan utama Uranus

20. Yerikho yang berarti Kota bulan

21. Holmes yang berarti Komet Holmes pernah menjadi objek terbesar di tata surya

22. Neptunus yang berarti Nama salah satu dari dua planet yang tidak dapat dilihat dari bumi dengan mata telanjang

23. Aelius yang berarti Matahari

24. Aku yang berarti nama mitologi Babilonia dari Dewa Bulan

25. Aibek yang berarti Penguasa bulan

26. Astennu yang berarti Ya Tuhan bulan

27. Aten yang berarti nama sekelompok asteroid

28. Arche yang berarti Arche adalah nama bulan yang mengorbit Jupiter

29. Badar yang berarti Bulan purnama

30. Badrul yang berarti Lahir saat bulan purnama

31. Blaze yang berarti kepribadian yang berapi-api

32. Chan yang berarti Bulan

33. Cupid yang berarti Keinginan

34. Deimos yang berarti Teror

35. Donati yang berarti Diberikan oleh Tuhan

36. Eos yang berarti Nama Dewi Yunani

37. Hang yang berarti Bulan

38. Hesperos yang berarti Personifikasi Venus

39. Hilal yang berarti Bulan sabit baru

40. Iah yang berarti Nama dewa bulan

41. Ilkay yang berarti Bulan

42. Io yang berarti Nama bulan paling vulkanik di tata surya

43. Kale yang berarti Manusia bebas

44. Koray yang berarti Ember moon

45. Kuiper yang berarti Cooper

46. Mahruk yang berarti Wajah bulan

47. Maramma yang berarti Nama mitologis Polinesia tentang dewa bulan.

48. Mayank yang berarti Individu yang tenang dan tenteram seperti bulan

49. Meztli yang berarti Bulan

50. Muraco yang berarti Bulan putih

51. Nanna yang berarti Nama dewa bulan dan putra Enlil dalam mitologi Sumeria

52. Neil yang berarti Nama populer dari Neil Armstrong

53. Pallas yang berarti Dewi kebijaksanaan

54. Proteus yang berarti Kepribadian yang kuat.

55. Pulan yang berarti Bulan

56. Purnama yang berarti Bulan purnama

57. Qamar yang berarti Bulan

58. Saturnus yang berarti Dewa pertanian

59. Sol yang berarti Matahari

60. Themis yang berarti Hukum alam atau hukum ketuhanan