4 Potret Pramugari Maskapai Negara Arab

PRAMUGARI maskapai Negara Arab atau Uni Emirat Arab memang tidak harus dari negara Timur Tengah tersebut. Banyak pramugari maskapai UEA tersebut berasal dari Eropa bahkan Rusia.

UEA pun memiliki banyak maskapai ternama, seperti Emirates, Etihad Airways, British Gulf International Airlines hingga Kinshasa Airways. Nah, berikut beberapa potret pramugari maskapai Negara Arab seperti dilansir dari Instagram masing-masing.

Safa Aguel

Safa Aguel merupakan Pramugari maskapai Emirates Cabin Crew, dan kerap mengunggah liburan di Instagramnya @safa.aguel. Dia pun terlihat berlibur ke berbagai negara, lantaran pekerjaannya sebagai pramugari.

Seperti pada foto ini, Safa terlihat mengenakan dress berwarna coklat susu. Dia terlihat anggun dengan rambut terurai, serta riasan flawless. Safa terlihat tengah bersantai di sebuah gedung dengan pencahayaan kota yang indah, menambah semarak dalam fotonya.

Mihaela Selesan

Mihaela Selesan merupakan pramugari yang bertugas di maskapai Emirates. Sebagai pramugari, Mihaela tentunya telah mengunjungi berbagai negara, dan dia pun rajin untuk mengunggah potretnya di akun Instagram @mihasele.

Salah satunya seperti di foto yang dia unggah ini. Mihaela terlihat menghabiskan malam yang cerah di Dubai. Berlatar belakang Marina Hotel, Dubai, Mihaela tampak anggun dengan Night dress, yang memberi kesan seksi.

Dia menggunakan dress putih yang terbuka, terutama di bagian dengan belahan paha yang tinggi. Riasan wajah yang sederhana, serta rambut yang digerai akan membuat para pria jatuh hati.