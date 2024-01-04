Segar dan Wangi! Begini Cara Memilih Sabun Mandi Sesuai Jenis Kulit

KETAHUI cara memilih sabun mandi yang tepat agar tubuh segar dan wangi sepanjang hari. Selain itu, sabun mandi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh.

Sabun mandi adalah produk perawatan tubuh yang paling sering digunakan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mengenal dan menggunakan sabun dengan tujuan untuk membersihkan kotoran dan kuman yang menempel di kulit.

Penggunaan sabun mandi yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah seperti kulit yang kering, iritasi hingga memunculkan masalah seperti infeksi jamur atau bakteri.

Lantas, bagaimana cara memilih sabun mandi yang tepat dan aman untuk kesehatan? Simak uraian berikut ini:





Cara Memilih Sabun Mandi

1. Ketahui Jenis Kulit

Umumnya, jenis kulit ada empat macam, yaitu; kulit kering, berminyak, sensitif, dan kombinasi.

Untuk kulit kering, disarankan menggunakan sabun cair yang mengandung high moisturizer seperti susu kambing , mentega dan vanilla.

Untuk kulit berminyak disarankan untuk menggunakan sabun yang mengandung scrub yang membantu mengangkat kulit mati.

Sedangkan kulit kombinasi biasanya memiliki bagian kulit yang kering dan berminyak. Untuk itu, kita perlu membersihkan kulit tubuh sesuai dengan area masing-masing. Pada area kering, kamu bisa menggunakan sabun yang memiliki pelembab. Sementara itu, pada area berminyak, kamu bisa memakai sabun yang memiliki benzoyl peroxide. Cara ini bisa mencegah timbulnya jerawat dan peradangan.





Khusus untuk pemilik kulit sensitif, kamu harus lebih berhati-hati dalam memilih sabun karena jenis kulit ini mudah mengalami iritasi dan alergi. Untuk kulit sensitif lebih direkomendasikan menggunakan sabun mandi mengandung susu kambing di karenakan susu kambing dapat menutrisi dan menjaga kelembaban kulit.

2. Gunakan Jenis Sabun Sesuai Kebutuhan

Setelah mengetahui tipe kulit, Anda juga harus mengetahui jenis sabun yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, jenis sabun batang bisa membuat kulit kering karena pada dasar nya sabun batang memiliki pH tinggi diatas 6 dan bisa membuat kulit menjadi kering. Karena itu, bila kamu memiliki kulit kering, tetapi tetap ingin menggunakan sabun batang, pastikan sabun mengandung pelembab dan hindari kandungan alkali di dalam sabun.

Ada juga sabun cair, yang lebih cocok untuk semua tipe kulit. Pada umumnya, di dalam sabun cair telah terdapat kandungan untuk melembabkan dan melembutkan kulit dikarenakan kadar PH balance yaitu 6-7. Namun, kalau kulit kamu sensitif, lebih direkomendasikan menggunakan sabun cair yang lembut dan PH yang seimbang.





3. Perhatikan Kandungan Sabun

Gunakan sabun mandi dengan kandungan surfaktan yang aman seperti cocamidopropyl Betaine dan gunakan sabun dengan kandungan pelembab dan memiliki PH balance 6-7.

Malam ini, pukul 20.00 WIB, ada harga spesial live AladinMall di aplikasi RCTI+. Yuk, join dan belanja sepuasnya di jeda iklan!