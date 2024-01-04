Jordan Ali Turun 7 Kilogram Pasca Bubar dari Eva Manurung, Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin BB Turun?

HUBUNGAN asmara antara Jordan Ali dengan ibunda Virgoun, Eva Manurung dikabarkan telah kandas. Putus cinta kali ini, Jordan Ali tampaknya sedang di fase galau yang berat setelah berpisah dengan mantan kekasihnya tersebut.

Bahkan Jordan Ali pun mengaku alami stress, hingga mengalami penurunan berat badan sampai 7 kilogram. Apa yang dialami oleh Jordan ini, memang familiar. Kandasnya hubungan cinta dengan pasangan memang bisa memicu rasa sedih berkepanjangan.

Apalagi saat terbayang memori-memori indah masa lalu yang membuat Anda tak kuasa menahan rasa sedih yang telah tertumpuk di dada. Munculnya perasaan sedih, marah, dan takut memang reaksi yang normal dialami ketika orang sedang putus cinta.

Pada akhirnya, putus cinta juga bisa berakibat pada penurunan berat badan orang yang mengalaminya. Mengapa bisa demikian? Mengutip dari Very Well Fit, Kamis (4/1/2024), perubahaan psikologis yang dialami usai putus cinta dapat mempengaruhi kebiasaan makan seseorang.

Terkadang rasa stres juga menghampiri, sehingga membuat nafsu makan menjadi berkurang, bahkan tidak makan sama sekali. Oleh karenanya, orang yang habis putus cinta juga mengalami perubahan fisik yang ditandai dengan penurunan berat badan. Selain itu, rasa sedih dan depresi yang dialami seseorang setelah putus cinta juga dapat memperlambat sistem metabolisme tubuh.