HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Berdandan ala Ukhti Lengkap dengan Hijab, Bikin Netizen Takut Pakai Toilet Umum

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Pria Berdandan ala Ukhti Lengkap dengan Hijab, Bikin Netizen Takut Pakai Toilet Umum
Viral Pria Berdadan ala Ukhti. (Foto: X)
A
A
A

BELAKANGAN ini media sosial X sedang diramaikan dengan pria yang berpenampilan layaknya wanita. Pasalnya pria ini tampil dengan outfit tertutup dengan menggunakan hijab layaknya perempuan ketika berada ruang publik.

Diketahui akun X dari pria tersebut adalah @mutiacantip. Pria tersebut kerap kali mengunggah foto-fotonya ketika memakai pakaian perempuan.

Bahkan pria tersebut juga sering kali membalas tweet-tweet yang memberitahukan publik bahwa dirinya seorang pria. Tak hanya cara berpakaian, ia juga turut menghiasi wajahnya dengan make up layaknya perempuan.

Viral Cross Dress

Melansir akun X @ohmybeautybank, terdapat foto yang memperlihatkan pria tersebut sedang mirror selfie menggunakan hijab hitam di sebuah bioskop di salah satu mall.

Melihat unggahan tersebut, para netizen di X menjadi takut untuk menggunakan toilet umum. Hal ini membuat para netizen khususnya wanita agar lebih berhati-hati saat menggunakan toilet umum.

“Girlssss please be aware yaa kalo ke toilet umum. Aku nemu 4kun X cow0 pake pakean cew3 dan dipake ke RUANG PUBLIK (foto tertera). Ngeri banget ya Allah naudzubillah, please jangan normalisasi hal yang kaya gini ya guys. Jujur aja aku pribadi jadi gak berani pake toilet umum,” tulis akun tersebut.

Viral Cross Dress

Lebih lanjut, ketika pria tersebut viral dan banyak dibicarakan publik, beberapa netizen pun turut buka suara kalau dirinya sempat mendapati pria tersebut gemar membalas-balaskan tweet hingga mengirimkan pesan langsung secara personal.

“Kak aku kaget banget liat ini, soalnya mutualan juga twit dan Ig terus dia pernah beberapa kali rep/dm gitu ngeri bangettt,” jelas akun X @nyc****

“YANG BENERR..SOALNYA AKU JUGA SEMPET BINGUNGGG, DIA SUKA REPLY TWIT AKKU,” sahut akun @han****

“Serem banget dia juga pernah dm ke aku, untung gak aku bales,” kata akun @lvn****



