Potret Seksi Livy Renata Tampil dengan Baby Doll Dress Merah, Gemas Banget

LIVY Renata merupakan salah satu selebgram yang namanya sedang naik daun. Tingkahnya yang lugu dan polos membuat dia menjadi sorotan netizen.

Tapi di balik tingkahnya yang polos, outfit yang digunakan Livy Renata memang sangat stylish dengan gayanya yang khas anak Jaksel. Unggahannya di media sosial pun selalu ditunggu-tunggu penggemar.

Baru-baru ini, Livy mengunggah foto terbarunya saat dia diundang dalam acara brand Victoria's Secret's gifting celebration. Dia tampil anggun dalam balutan dress baby doll merah.

"So excited to be a part of Victoria's Secret's gifting celebration! Come & enjoy the 35% off in the VS stores during this christmas week," tulis Livy dalam keterangan foto seperti dikutip dalam Instagram @livyrenata.

Dalam foto itu Livy terlihat stunning dalam balutan mini dress warna merah. Dress yang dia pakai itu memiliki model tali spageti dan aksen pita di bagian dadanya. Dia pose berdiri dengan tatapan wajah datar saat berada di dalam ruangan.

Pada foto selanjutnya Livy pose menyamping sambil menoleh kamera saat pose di depan pintu kamar. Memiliki kulit putih dan mulus dipadukan dengan dress merah merona, penampilan Livy Renata makin menawan.