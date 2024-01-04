Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Livy Renata Tampil dengan Baby Doll Dress Merah, Gemas Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:07 WIB
Potret Seksi Livy Renata Tampil dengan Baby Doll Dress Merah, Gemas Banget
Livy Renata. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIVY Renata merupakan salah satu selebgram yang namanya sedang naik daun. Tingkahnya yang lugu dan polos membuat dia menjadi sorotan netizen.

Tapi di balik tingkahnya yang polos, outfit yang digunakan Livy Renata memang sangat stylish dengan gayanya yang khas anak Jaksel. Unggahannya di media sosial pun selalu ditunggu-tunggu penggemar.

Baru-baru ini, Livy mengunggah foto terbarunya saat dia diundang dalam acara brand Victoria's Secret's gifting celebration. Dia tampil anggun dalam balutan dress baby doll merah.

Livy Renata

"So excited to be a part of Victoria's Secret's gifting celebration! Come & enjoy the 35% off in the VS stores during this christmas week," tulis Livy dalam keterangan foto seperti dikutip dalam Instagram @livyrenata.

Dalam foto itu Livy terlihat stunning dalam balutan mini dress warna merah. Dress yang dia pakai itu memiliki model tali spageti dan aksen pita di bagian dadanya. Dia pose berdiri dengan tatapan wajah datar saat berada di dalam ruangan.

Livy Renata 

Pada foto selanjutnya Livy pose menyamping sambil menoleh kamera saat pose di depan pintu kamar. Memiliki kulit putih dan mulus dipadukan dengan dress merah merona, penampilan Livy Renata makin menawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/612/3016892/potret-gemas-livy-renata-dengan-outfit-pink-udel-dan-tato-bikin-salah-fokus-o7Goc9IYeT.jpg
Potret Gemas Livy Renata dengan Outfit Pink, Udel dan Tato Bikin Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990390/potret-selfie-livy-renata-tampil-manis-pakai-busana-pink-m4NcEaYcWi.jpg
Potret Selfie Livy Renata, Tampil Manis Pakai Busana Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/612/2988120/5-potret-cantik-livy-renata-selebgram-yang-disebut-beli-mobil-dari-hasil-donasi-LZJWXNCGVx.jpg
5 Potret Cantik Livy Renata, Selebgram yang Disebut Beli Mobil dari Hasil Donasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/612/2987719/profil-dan-potret-livy-renata-selebgran-yang-buka-donasi-untuk-belikan-mobil-e7IYvu87vp.jpg
Profil dan Potret Livy Renata, Selebgran yang Buka Donasi untuk Belikan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/612/2978200/5-potret-imut-livy-renata-pakai-jacket-pink-bikin-gemas-6aR5BKl9OI.jpg
5 Potret Imut Livy Renata Pakai Jacket Pink, Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/612/2965118/4-gaya-manja-livy-renata-di-ranjang-bikin-salfok-8XOPzSiebz.jpg
4 Gaya Manja Livy Renata di Ranjang, Bikin Salfok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement