Bersih dan Sehat! Begini Cara Merawat Kulit Tubuh yang Benar

CARA merawat kulit tubuh agar sehat, bersih dan awet muda harus kamu ketahui sejak usia muda. Sebab, menjaga dan merawat kulit sejak dini menentukan kesehatan kulit di kemudian hari.

Perawatan kulit tidak hanya mencakup penggunaan produk-produk skincare, tapi juga perawatan dari dalam dengan pola hidup yang sehat. Menjaga makanan, mengelola stres hingga mandi dengan baik dan benar menjadi ritual yang mutlak harus kamu lakukan agar kulit sehat.

Berikut ini tujuh cara merawat kulit yang bisa kamu lakukan setiap hari.

Cara Merawat Kulit Tubuh

1. Menjaga Kebersihan Kulit

Pertama yang harus kamu lakukan dalam merawat kulit adalah menjaga kebersihan kulit. Banyak cara menjaga kebersihan kulit yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Misalnya, rutin memakai lotion untuk menjaga kebersihan dan kelembutan kulit luar yang tidak telindung pakaian.

Sementara, untuk kebersihan tubuh secara keseluruhan, jalan satu-satunya adalah mandi setiap hari. Jangan lupa untuk memakai sabun mandi dan shampoo yang proper dan sesuai kebutuhan kulit. Siapkan pula handuk lembut dan bersih agar bisa menyeka sekaligus mengeringkan tubuh selepas mandi.

2. Menerapkan Pola Makan Sehat

Pola makan sehat tak hanya memenuhi asupan gizi seimbang. Pastikan juga menu harian yang kamu konsumsi mengandung protein dan antioksidan yang penting untuk kesehatan kulit.

Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan vitamin sebagai cara efektif merawat kulit. Memenuhi kebutuhan vitamin C membantu kulit dalam memproduksi kolagen. Sedangkan kolagen merupakan struktur protein utama untuk menjaga kulit yang kuat dan sehat.

Makanan sehat yang bisa kamu konsumsi untuk memenuhi nutrisi bagi kulit antara lain: sayuran, buah, susu rendah lemak, ikan salmon dan kacang-kacangan.