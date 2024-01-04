Berbagi Tips Ribet Cegah Kejahatan Seksual di Kapal Pesiar, Vlogger Wanita Ini Kena Bully

Victoria, vlogger kapal pesiar berbagi tips ribet yang mengundang reaksi negatif dari warganet (Foto: TikTok/@VictoriasWay)

SEORANG vlogger mendadak viral karena berbagi 11 tips keamanan bagi wanita yang pelesiran menggunakan kapal pesiar.

Dalam pedoman keselamatan versinya itu, ia mengharuskan penumpang menggunakan kunci khusus, alarm, dan kamera.

Selain itu, ia juga mengimbau agar penumpang menghalangi pintu kamarnya dengan barang seperti handuk, gantungan baju, dan perabotan besar.

“Tips keamanan kapal pesiar (bagi) wanita,” tulis @VictoriasWay memberi judul pada klip berdurasi satu menit yang telah ditonton 18,6 juta kali.

Victoria tidak berbicara saat dia mendemonstrasikan rutinitas tersebut dalam balutan gaun hitam bertali dan sandal.

Melansir New York Post, Victoria merekomendasikan 11 tips aman mencegah aksi kejahatan seksual bagi wanita yang bermalam di kapal pesiar yakni sebagai berikut;

1. Tutup pintu dan nyalakan lampu

2. Gunakan kunci pintu portabel untuk mengunci pintu

(Foto: TikTok/@VictoriasWay)

3. Tekan tombol jangan ganggu

4. Tutup lubang intipnya

5. Pasang alarm penahan pintu

6. Hubungkan gagang pintu dan gerendel atau engsel pintu dengan gantungan untuk keamanan tambahan

7. Gulung handuk berukuran sedang dan letakkan di belakang pegangannya untuk menghalanginya

8. Tempatkan perabot berat di pintu

9. Pasang kamera keamanan nirkabel di tempat yang tidak mencolok

10. Lihatlah sekeliling dari balkon untuk memastikan Anda tidak melihat sesuatu yang aneh

11. Kunci balkon dan tutup tirai