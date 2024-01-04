Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Tumor Otak Puluhan Tahun, Hidung hingga Jari Kaki Perempuan Ini Membesar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |10:00 WIB
Alami Tumor Otak Puluhan Tahun, Hidung hingga Jari Kaki Perempuan Ini Membesar
Wanita ini alami tumor otak selama puluhan tahun. (Foto: news.naver.com)
SEORANG perempuan bernama Tracy baru-baru ini viral karena perjuangannya untuk sembuh dari tumor otak yang diderita selama hampir 20 tahun lamanya. Namun, selama puluhan tahun tersebut, dia justru tidak menyadari ada tumor yang bersarang di otaknya itu.

Rupanya, Tracy baru menyadari penyakitnya itu saat dia memeriksakan diri ke dokter. Pasalnya, saat itu, perempuan berusia 47 tahun itu mengalami sejumlah gejala yang tidak biasa.

Mulai dari hidung, jari kaki, dan jari tangan yang tiba-tiba 'tumbuh' menjadi sangat besar. Sejak didiagnosis 2016 lalu itu, Tracy lantas harus mengonsumsi 32 tablet setiap harinya. Saat itu, beberapa bagian tubuh Tracy membesar secara abnormal. Dokter yang memeriksanya lantas langsung menyarankannya menjalani pemeriksaan MRI.

Hasil MRI ternyata menunjukkan bahwa tumor tersebut ditemukan di kelenjar pituitari (organ kecil di bawah otak) Tracy. Tumor tersebut bahkan diperkirakan sudah bersemayam di area itu hingga nyaris 2 dekade tanpa Ia sadari.

Tumor

