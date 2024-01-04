Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Hiperaktif Miliki Gangguan ADHD? Ini Penjelasannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |04:00 WIB
Anak Hiperaktif Miliki Gangguan ADHD? Ini Penjelasannya
Anak dengan ADHD. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ATTENTION Deficit Hyperactivity Disorder atau yang kerap disebut ADHD merupakan suatu gangguan perkembangan otak yang terjadi saat anak masih menjadi janin.

ADHD tidak bisa muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sudah dewasa, tetapi gangguan ini sudah ada sejak anak masih kecil tetapi tidak disadari gejalanya.

Konsultan Anak dan Remaja, dr. Anggia Hapsari, Sp.KJ (K) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tanda yang ditunjukkan jika anak memiliki ADHD, seperti sulit untuk fokus, hiperaktivitas, serta tidak bisa mengontrol kemampuannya.

“Umumnya ditandai dengan adanya 3 gejala, yaitu sulit fokus, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif. Untuk mengetahui secara detail jenis ADHD pada anak, kita harus melakukan asesmen secara khusus,” jelas dr. Anggia dalam kanal Youtube Eka Hospital, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2024).

ADHD

Hiperaktif hanya menjadi salah satu pertanda atau gejala yang ditimbulkan anak yang memiliki gangguan ADHD. Tetapi tidak semua anak hiperaktif itu bisa langsung dibilang bahwa mereka memiliki gangguan ADHD. Diperlukan tes khusus untuk mengetahui bahwa anak memiliki ADHD atau tidak.

Meskipun begitu, gejala tersebut dapat berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Akan tetapi, ketika sudah dewasa dan anak tidak pernah melakukan terapi khusus ADHD, maka dampak yang bisa ditunjukkan dari perilaku anak yakni ketidakmampuannya untuk mengorganisir sesuatu dan kesulitan untuk fokus.

“Gejala hiperaktivitasnya seiring bertambahnya usia akan berkurang. Tapi akan terlihat ketika ketidakmampuan dia mengorganisir sesuatu, ketidakmampuan untuk fokus, atau tidak mampu mengontrol kemampuannya atau impulsif,” kata dr. Anggia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement