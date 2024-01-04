Miliki Penyakit Stroke Seperti Ibunda Aldi Taher? Ini 10 Cara untuk Mencegahnya

KESEHATAN ibunda Aldi Taher, Rosita Ramlis Bagindo Oedin belakangan menurun usai terserang stroke untuk keempat kalinya. Sebelumnya Rosita pernah terkena serangan stroke pada 2001.

Akibat terserang stroke untuk keempat kalinya ini, ibunda Aldi Taher ini pun menjadi kesulitan untuk berbicara dan berkonsentrasi. Hal ini tentu membuat seluruh anggota keluarga menjadi sedih.

BACA JUGA: Kenali 2 Jenis Stroke yang Sering Mengintai Masyarakat

"Ibu kemarin kena serangan stroke lagi yang keempat, dan terakhir itu konsentrasi dan bicaranya itu nggak seperti biasanya," ujar Aldi Taher dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Sebagaimana dikethui, salah satu faktor risiko pemicu terjadinya stroke adalah gaya hidup. Seiring dengan berjalannya waktu gaya hidup seseorang terkadang tidak terkontrol, sehingga hal itu yang menjadi penyebab stroke mudah muncul meskipun di usia muda.

“Paling besar faktornya karena gaya hidup, baik itu merokok, alkohol, adanya gula atau diabetes, kemudian kolesterol, dan asam urat,” kata Dokter Spesialis Saraf, dr Erman Kennedy A., Sp. N dikutip dalam akun X @RadjakHospital, Kamis (4/1/2024).