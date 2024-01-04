Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sita Base Jam Bagikan Tips Menjaga Kesehatan, Utama Asupan Makanan

Wulan Savitri , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |15:00 WIB
Sita Base Jam Bagikan Tips Menjaga Kesehatan, Utama Asupan Makanan
Sita dan Jeane Base Jam. (Foto: MPI/ Lidia Pratama)
A
A
A

SITA Base tampak terlihat bugar dan tetap aktif memasuki usianya kepala empat. Dia tampak menampilkan kepiawaian bermain alat musik bass bersama Base Jam di panggung.

Saat ditemui Okezone di Studio 6 RCTI, perempuan bernama lengkap Ardhini Citrasari ini mengaku menghindari minuman kopi dan beralih mengonsumsi teh. Hal itu akibat penyakit maag yang diderita. Sebab itu, dirinya menjalani gaya hidup sehat sehari-hari dengan baik.

“Saya tidak minum kopi karena punya maag, lebih suka teh. Kalau lagi mumet (pusing) saya minumnya chamomile ataupun kalau lagi mau yang semangat, pilihannya teh susu. Akan tetapi, kalau lagi makan pedes, pasti es teh manis,” ujar Sita Base Jam, Kamis (3/1/2024).

Sita Base Jam

Wanita kelahiran 1981 itu kerap makan dengan porsi sedikit daripada banyak, tetapi hanya sekali. Menurutnya, buah pisang menjadi salah satu makanan penyelamat saat kondisi perut sedang tidak sehat atau kosong.

Sita juga membagikan tips hidup sehat, yaitu paling utama adalah asupan makanan bergizi, pola makan yang sehat, dan rajin berolahraga. Sejak dari muda, bassist grup band itu, terbiasa bersepatu roda. Sementara kegemaran bersepeda dan bermain golf dimulai ketika adanya Covid di Indonesia.

“Waktu Covid-19 kemarin, saya lebih suka sepedaan sebelum pukul 08.00, setiap tiga kali dalam seminggu. Jadi, punya banyak waktu untuk berolahraga, baik pagi, siang, maupun malam. Sekarang ini lagi break (tidak olahraga), kadang-kadang juga berenang,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
