Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Perempuan Mukbang Bakwan, Ini Deretan Bahaya Makan Gorengan Terlalu Banyak

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |10:00 WIB
Viral Perempuan Mukbang Bakwan, Ini Deretan Bahaya Makan Gorengan Terlalu Banyak
Bahaya terlalu banyak konsumsi gorengan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VIDEO seorang perempuan mukbang bakwan di sosial media X @tanyakanrl mendadak viral. Dalam video tersebut, perempuan ini terlihat makan dengan lahap beberapa bakwan dengan cocolan sambal yang ada di hadapannya.

Dalam video tersebut, bakwan menjadi terasa sangat lezat dan membuat beberapa netizen pun ingin menyantapnya. Gorengan sendiri sebenarnya menjadi makanan yang sangat populer di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi gorengan untuk camilan sehari-hari.

Hal ini lantaran rasa gorengan yang lezat dan bikin enggak bisa berhenti makan. Namun, tentu saja ada bahaya untuk tubuh jika makan gorengan terlalu banyak. Bukan hanya meningkatkan asupan kalori harian pada tubuh, mengonsumsi gorengan dalam jumlah banyak juga akan meningkatkan risiko penyakit berbahaya.

Beberapa penyakit di antaranya yakni obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jelas bahaya makan gorengan terlalu banyak, cobalah simak rangkuman informasi dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Masyarakat, Kamis (04/1/2024)

1. Menyebabkan kelebihan berat badan

Makanan yang digoreng akan menyerap lemak dari minyak. Hal ini membuat gorengan memiliki kalorinya akan menjadi lebih tinggi. Ketika dikonsumsi terlalu banyak, maka semakin tinggi asupan kalori harian seseorang. Keadaan ini membuat seseorang akan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas.

Bakwan

Selain itu, kandungan lemak trans dalam makanan yang digoreng juga memainkan peran penting dalam penambahan berat badan. Lemak ini diketahui dapat memengaruhi kerja hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan dan menambah penyimpanan lemak.

2. Meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular

Kandungan minyak yang tinggi dalam gorengan bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Contohnya, ketika bakwan yang kaya akan minyak dikonsumsi secara berlebih, maka akan membuat seseorang menjadi obesitas. Keadaan obesitas ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Selain itu, mengonsumsi banyak gorengan membuat dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Hal ini bisa meningkatkan penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke.

3. Meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2

Makanan yang digoreng biasanya dilapisi dengan tepung. Contohnya bakwan merupakan campuran adonan sayur dengan tepung, kemudian tempe goreng pun digoreng dengan lapisan adonan tepung, dan lain sebagainya.

Makanan dengan tepung yang digoreng tentu akan lebih tinggi kalori dan mengandung lebih banyak karbohidrat sederhana dan lemak tidak sehat. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak-anak dan ibu hamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement