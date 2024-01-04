Tips Menjaga Badan Sehat di Musim Penghujan, Tetap Aktif dan Produktif

MASYARAKAT masih belum bersemangat untuk menjalani aktivitasnya usai menjalani libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Keadaan semakin diperparah dengan masuknya musim penghujan yang membuat tubuh menjadi rentan sakit

Dilansir dari laman Nurture, Rabu (3/1/2024) musim hujan membuat seseorang rentan terserang berbagai penyakit seperti pilek, batuk, flu, alergi, dan demam berdarah.

Untuk itu, menjaga kesehatan ditengah pergantian cuaca seperti ini perlu dilakukan, agar tubuh tetap fit saat bekerja dan terhindar dari banyak penyakit. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Berikut tips membuat badan lebih fit saat musim penghujan.

1. Konsumsi multivitamin

Tingkatkan sistem kekebalan Anda untuk mempertahankan diri dari penyakit. Biasanya, dengan mengonsumsi makan makanan sehat dan meminum multivitamin dapat melengkapi kebutuhan Anda. Suplemen yang dapat diminum antara lain vitamin C atau Seng, karena kedua kandungan itu dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mereka dikenal efektif melawan infeksi.

2. Tingkatkan asupan cairan

Dengan memenuhi asupan cairan yang ada dalam tubuh, akan membersihkan tubuh dari kuman dan bakteri. Bahkan tidak hanya itu, pemenuhan cairan juga dapat membantu Anda mencegah dari sakit batuk dan pilek. Salah satu tips kesehatan di musim penghujan yang dapat Anda lakukan yaitu memastikan bahwa air yang diminum aman.

3. Cuci tangan secara teratur

Kegiatan apapun jika sebelumnya Anda tidak mencuci tangan maka akan menghasilkan kuman penyakit yang dapat mudah masuk ke dalam tubuh. mencuci tangan secara teratur adalah langkah pertama untuk mencegah penyakit. Bakteri yang paling sering timbul dan ditularkan melalui air yaitu diare.