Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Badan Sehat di Musim Penghujan, Tetap Aktif dan Produktif

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:54 WIB
Tips Menjaga Badan Sehat di Musim Penghujan, Tetap Aktif dan Produktif
Tips sehat di musim penghujan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASYARAKAT masih belum bersemangat untuk menjalani aktivitasnya usai menjalani libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Keadaan semakin diperparah dengan masuknya musim penghujan yang membuat tubuh menjadi rentan sakit 

Dilansir dari laman Nurture, Rabu (3/1/2024) musim hujan membuat seseorang rentan terserang berbagai penyakit seperti pilek, batuk, flu, alergi, dan demam berdarah.

Untuk itu, menjaga kesehatan ditengah pergantian cuaca seperti ini perlu dilakukan, agar tubuh tetap fit saat bekerja dan terhindar dari banyak penyakit. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Berikut tips membuat badan lebih fit saat musim penghujan.

1. Konsumsi multivitamin

Tingkatkan sistem kekebalan Anda untuk mempertahankan diri dari penyakit. Biasanya, dengan mengonsumsi makan makanan sehat dan meminum multivitamin dapat melengkapi kebutuhan Anda. Suplemen yang dapat diminum antara lain vitamin C atau Seng, karena kedua kandungan itu dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mereka dikenal efektif melawan infeksi.

Asupan Cairan

2. Tingkatkan asupan cairan

Dengan memenuhi asupan cairan yang ada dalam tubuh, akan membersihkan tubuh dari kuman dan bakteri. Bahkan tidak hanya itu, pemenuhan cairan juga dapat membantu Anda mencegah dari sakit batuk dan pilek. Salah satu tips kesehatan di musim penghujan yang dapat Anda lakukan yaitu memastikan bahwa air yang diminum aman.

3. Cuci tangan secara teratur

Kegiatan apapun jika sebelumnya Anda tidak mencuci tangan maka akan menghasilkan kuman penyakit yang dapat mudah masuk ke dalam tubuh. mencuci tangan secara teratur adalah langkah pertama untuk mencegah penyakit. Bakteri yang paling sering timbul dan ditularkan melalui air yaitu diare.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement