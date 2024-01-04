Kunjungan Wisman Naik 110 Persen, Terbanyak Asal Malaysia dan Singapura

JUMLAH kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia meningkat hingga 110,86 persen untuk periode Januari hingga November 2023 dibanding tahun lalu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam paparannya di kegiatan 'The Weekly Brief With Sandi Uno' mengatakan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman pada November 2023 sebesar 917,41 ribu.

"Kunjungan wisman ini (November) menggenapkan total kunjungan pada Januari hingga November 2023 sebesar 10,41 juta atau meningkat 110,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Nilai tersebut setara dengan 173,49 persen target batas bawah atau 122,46 persen target batas atas target kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023.

"Dominasi kunjungan wisman untuk November 2023 berasal dari Malaysia (141,8 ribu kunjungan), Singapura (118 ribu kunjungan), dan Australia (117,1 ribu kunjungan)," imbuhnya.

Sementara untuk wisatawan nusantara (wisnus), Sandi brujar bahwa pada November 2023 jumlah pergerakannya mencapai 60,33 juta perjalanan atau meningkat 12,02 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.