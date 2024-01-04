Kisah Wanita Tinggal Seorang Diri di Pulau Terpencil, Bertemu Serigala hingga Beruang Hal Biasa

SEORANG wanita mengakui dirinya sebagai pengembara. Mengungkapkan kehidupan sendirian di pulau terpencil di British Columbia, Kanada selama dua tahun terakhir. Dia tinggal setelah mendapatkan pekerjaan sebagai pengurus pulau tersebut.

Amanda yang menggunakan akun @amandaoffgrid di media sosial. Wanita itu membongkar gaya hidupnya yang tidak biasa di YouTube untuk Exploring Alternatives.

Dalam film dokumenter pendeknya, dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah merasa kesepian. Namun, dia takut bepergian ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan atau mengunjungi dokter.

Selama bulan-bulan musim panas, pemilik pulau berkunjung selama empat hingga delapan minggu.

Teman Amanda hanya adalah anjingnya dan satwa liar, seperti beruang, puma, serigala, rusa, dan paus bungkuk.

(Foto: Exploring Alternatives)

Amanda bisa hidup di sana karena jenuh tinggal di pusat Kota Vancouver, Kanada pada usia 20-an.

Dia berupaya untuk melarikan diri dari kehidupan kota dengan membeli perahu setinggi 28 kaki atau 8,5 meter.

Setelah tinggal di perahu layarnya selama kurang lebih 10 tahun di Vancouver, dia memutuskan kembali ke darat karena anjingnya bertambah usia.

Pekerjaan sebagai penjaga pulau muncul setelah dia memasang iklan di Facebook. Amanda tinggal di sebuah kabin kecil di pulau yang dibangun sekitar 25 tahun yang lalu.

(Foto: Exploring Alternatives)

“Bagus dan nyaman, dan sempurna bagi saya. Ada dapur kecil yang bagus, ruang kecil untuk makan, dan dua kamar tidur,” kata Amanda yang menyebut dirinya sebagai pengembara.

Dia menambahkan kabin ini 100 persen dipanaskan oleh tungku kayu yang membuatnya tetap nyaman dan hangat di musim dingin.

Selain kabinnya, ada kabin lain di singkapan yang disewakan melalui situs Airbnb pada musim panas. Serta properti yang lebih besar tempat pemilik pulau menginap saat mereka berkunjung.