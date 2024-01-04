Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pria Tua Sok Jago Nekat Pegang Belut Listrik, Badan Kaku Langsung Ambruk!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |18:00 WIB
Viral Pria Tua Sok Jago Nekat Pegang Belut Listrik, Badan Kaku Langsung Ambruk!
Belut listrik (Foto: Facts About Animals)
A
A
A

PERISTIWA mengejutkan terjadi ketika seorang pemancing nekat mencoba memegang belut listrik di sebuah sungai.

Belut listrik atau disebut juga 'belut sidat' adalah jenis belut yang dikenal memiliki kemampuan untuk menghasilkan muatan listrik yang cukup besar sebagai mekanisme pertahanan atau saat menghadapi ancaman.

Kejadian bermula saat pria paruh baya itu menghampiri temannya yang sedang menunjukkan tangkapan hewan tersebut.

Pria tersengat belut listrik

(Foto: Instagram/@df.newss)

Begitu memegang belut listrik, tubuhnya seketika kaku akibat arus listrik yang kuat. Sesaat setelah kontak terjadi, tubuhnya tidak bisa digerakkan dan langsung roboh.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @df.newss, nampak pria itu masih limbung dan akibat sengatan listrik si belut. Beruntung nyawanya masih tertolong.

Sekadar informasi, belut listrik atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Electrophorus electricus, merupakan spesies belut yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan muatan listrik sebagai bagian dari pertahanan atau serangan terhadap predator atau mangsanya.

Halaman:
1 2
      
