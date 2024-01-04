Kapan Waktu Terbaik Buang Air Besar di Pesawat? Mantan Pramugari Ini Ungkap Rahasianya

ERIKA Roth, seorang mantan pramugari, membagikan tips tentang 'waktu yang tepat' untuk buang air besar di pesawat.

Ia juga membagikan trik khusus untuk mengurangi bau yang terkadang dapat mengganggu selama penerbangan.

Menurutnya, strategi tertentu dapat membantu penumpang dalam kebutuhan pribadi mereka dengan lebih baik dan lebih sopan saat berada di ketinggian.

Meski bukan situasi yang diinginkan, keadaan seperti penerbangan jarak jauh, kualitas makanan di bandara, atau terbatasnya waktu dapat memaksa siapapun menghadapi situasi ini.

Ia menyoroti kesulitan terbesar saat buang hajat di toilet pesawat yakni ruang yang terbatas.

Meskipun di rumah kita memiliki keleluasaan, di dalam kabin pesawat, ketersediaan ventilasi yang terbatas di toilet serta dalam kabin memerlukan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mengurangi bau yang tidak diinginkan demi kenyamanan bersama di dalam pesawat.

Situasi di mana kebutuhan mendesak terkadang tak terhindarkan, dan dalam kondisi tersebut, penggunaan toilet pesawat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

Erika memberikan saran terkait menghadapi situasi 'bau' di toilet pesawat. Meski bukan keinginan, tetapi dalam keadaan tertentu, penggunaan toilet pesawat menjadi solusi darurat daripada menahan diri yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan.

Menurutnya, anda sebaiknya buang air besar dalam waktu sekitar lima hingga maksimal sepuluh menit, karena setelah 20 menit, awak pesawat mungkin akan cemas dan memeriksa situasi Anda.

Ia menekankan pentingnya merespons ketika ada ketukan di pintu, memberikan kepastian kepada kru pesawat bahwa semuanya baik-baik saja. Erika juga menyebut penggunaan pin tersembunyi di balik tanda toilet sebagai cara untuk membuka pintu jika diperlukan.