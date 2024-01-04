Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapan Waktu Terbaik Buang Air Besar di Pesawat? Mantan Pramugari Ini Ungkap Rahasianya

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:05 WIB
Kapan Waktu Terbaik Buang Air Besar di Pesawat? Mantan Pramugari Ini Ungkap Rahasianya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ERIKA Roth, seorang mantan pramugari, membagikan tips tentang 'waktu yang tepat' untuk buang air besar di pesawat.

Ia juga membagikan trik khusus untuk mengurangi bau yang terkadang dapat mengganggu selama penerbangan.

Menurutnya, strategi tertentu dapat membantu penumpang dalam kebutuhan pribadi mereka dengan lebih baik dan lebih sopan saat berada di ketinggian.

Meski bukan situasi yang diinginkan, keadaan seperti penerbangan jarak jauh, kualitas makanan di bandara, atau terbatasnya waktu dapat memaksa siapapun menghadapi situasi ini.

Ia menyoroti kesulitan terbesar saat buang hajat di toilet pesawat yakni ruang yang terbatas.

Meskipun di rumah kita memiliki keleluasaan, di dalam kabin pesawat, ketersediaan ventilasi yang terbatas di toilet serta dalam kabin memerlukan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mengurangi bau yang tidak diinginkan demi kenyamanan bersama di dalam pesawat.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Situasi di mana kebutuhan mendesak terkadang tak terhindarkan, dan dalam kondisi tersebut, penggunaan toilet pesawat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

Erika memberikan saran terkait menghadapi situasi 'bau' di toilet pesawat. Meski bukan keinginan, tetapi dalam keadaan tertentu, penggunaan toilet pesawat menjadi solusi darurat daripada menahan diri yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan.

Menurutnya, anda sebaiknya buang air besar dalam waktu sekitar lima hingga maksimal sepuluh menit, karena setelah 20 menit, awak pesawat mungkin akan cemas dan memeriksa situasi Anda.

Ia menekankan pentingnya merespons ketika ada ketukan di pintu, memberikan kepastian kepada kru pesawat bahwa semuanya baik-baik saja. Erika juga menyebut penggunaan pin tersembunyi di balik tanda toilet sebagai cara untuk membuka pintu jika diperlukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement